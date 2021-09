Tesla veut remplacer les essuie-glaces par des lasers pour nettoyer le pare-brise des voitures

Tesla, le constructeur automobile de voitures électriques, aurait un nouveau projet fou : utiliser des faisceaux laser comme essuie-glaces pour nettoyer le pare-brise des véhicules. C’est en tout cas ce que laisse entendre un nouveau brevet accordé au géant californien.

Mardi, l'Office américain des brevets et des marques de commerce a accordé à Tesla un brevet sur un moyen d'utiliser des faisceaux laser pour nettoyer les débris sur un pare-brise, et potentiellement d'autres parties en verre d'un véhicule. Le brevet a été initialement déposé en 2019, mais c’est seulement en 2021 que celui-ci a été approuvé. D'après le résumé du brevet et le diagramme inclus, la technologie semble utiliser une série de capteurs autour du pare-brise qui détectent les débris.

On apprend également que les faisceaux laser agiraient comme « un appareil de nettoyage pour un véhicule, comprenant : un ensemble optique de faisceaux configurés pour émettre un faisceau laser pour irradier une région sur un article en verre qui est installé dans le véhicule ». Ce n’est pas le seul projet fou sur lequel plancherait Elon Musk, puisque Tesla compte également équiper son prochain Roadster de propulseurs de SpaceX pour abattre le 0 à 100 km/h en seulement 1 seconde.

Des lasers pour nettoyer le pare-brise, mais qui ne fonctionneront pas pour la pluie

Les lasers seraient également en mesure de nettoyer les caméras, ce qui s’avérerait pratique pour la conduite autonome ou pour prouver que la voiture n’a pas percuté un passant sur un parking. Ils pourraient même nettoyer de potentiels panneaux solaires. Cependant, il n'est toutefois pas question de les utiliser pour la pluie. Il est donc fort probable que ce nouvel équipement futuriste fonctionnera de concert avec des essuie-glaces traditionnels.

Pour rappel, ce n’est pas parce que Tesla dépose un brevet qu’il utilisera forcément cette nouvelle technologie dans un de ses futurs véhicules. La société serait également en train de développer de nouveaux essuie-glaces électromagnétiques, plus proches des essuie-glaces traditionnels, qui pourraient être utilisés sur le modèle Cybertruck de la société. La production du pick-up de Tesla a d’ailleurs récemment été repoussée à fin 2022. Il faudra donc probablement patienter de nombreuses années avant de nettoyer son pare-brise avec des faisceaux laser.

Source : electrek