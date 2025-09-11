Volvo prédit un futur automobile radical qui ne laissera personne indifférent

Le patron de Volvo fait une prédiction radicale pour l’avenir de l’automobile. Selon lui, le moteur thermique vit ses dernières années. La bascule vers l’électrique ne pourra plus être freinée.

L’automobile traverse une période de transition sans précédent. Après plus d’un siècle de domination, le moteur à essence et le diesel perdent du terrain face aux voitures branchées sur secteur. Les politiques publiques européennes visent déjà l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à l’horizon 2035. Pour les constructeurs, cette échéance impose de revoir toute leur stratégie industrielle.

Dans ce contexte, le directeur général de Volvo, Hakan Samuelsson, se montre catégorique. Dans une interview accordée à Bloomberg, il affirme que d’ici dix ans, toutes les voitures seront électriques. Pour lui, “il n’y a pas de retour en arrière possible”. Même si certains marchés pourraient prendre plus de temps, il estime que la tendance mondiale est claire et irréversible.

Volvo mise sur l’électrique malgré la baisse de ses ventes actuelles

Cette déclaration intervient alors que les ventes de modèles 100 % électriques de Volvo reculent. Sur les huit premiers mois de 2025, la marque n’a livré que 90 326 véhicules sans moteur thermique, soit une baisse de 24 % par rapport à 2024. Même les hybrides rechargeables reculent légèrement. Au total, les ventes du groupe chutent de 10 % depuis le début de l’année.

Pourtant, Volvo mise toujours sur l’électrique, en s’appuyant sur des modèles comme l’EX30, un SUV compact que nous avions essayé l’an dernier et qui symbolise la stratégie de la marque vers des véhicules plus accessibles. Malgré ce contexte, le constructeur maintient son cap et veut élargir son offre d’hybrides rechargeables, présentés comme des “voitures électriques avec moteur de secours”.

Pour Hakan Samuelsson, cette transition bouleversera le secteur. Certains constructeurs historiques sauront s’adapter, d’autres disparaîtront. Il prévoit aussi l’ascension de deux ou trois grandes marques chinoises qui pourraient dominer le marché mondial autour de 2035. À l’inverse, des groupes comme BMW, Mercedes ou Audi restent prudents et critiquent la future interdiction du thermique en Europe. Volvo et sa filiale Polestar appellent au contraire à maintenir cette ligne ferme. Leur message est clair : selon eux, l’avenir de l’automobile est déjà écrit et il sera électrique.