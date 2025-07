Les voitures hybrides rechargeables sont les moins fiables, cette étude ne laisse pas le doute

Une nouvelle étude révèle que les hybrides rechargeables connaissent aujourd’hui plus de pannes que les voitures électriques. Un constat inattendu pour ces modèles censés rassurer les conducteurs.

Pendant longtemps, les hybrides rechargeables (PHEV) étaient vus comme la solution idéale pour passer doucement à l’électrique. Leur promesse ? Rouler en tout électrique pour les trajets courts, tout en gardant la liberté d’un moteur essence pour les longs voyages. Ce compromis semblait parfait pour apaiser les craintes liées à l’autonomie ou au manque de bornes de recharge. Mais la réalité technique se révèle bien plus compliquée que prévu.

Selon l’étude Initial Quality Study 2025 de J.D. Power, ces hybrides rechargeables sont désormais les véhicules qui posent le plus de problèmes, dépassant même les modèles 100 % électriques. Les PHEV affichent 237 problèmes pour 100 véhicules, contre 212 pour les électriques. Les voitures à essence (184) et les hybrides classiques (196) restent plus fiables.

Les PHEV souffrent à la fois des soucis typiques des moteurs thermiques (vibrations, passages de vitesses) et des pannes électriques (autonomie, recharge, bugs logiciels). Cette conclusion surprend d’autant plus que, récemment, les Français privilégiaient de plus en plus les hybrides classiques pour éviter les contraintes de la recharge électrique, comme le montrait l’analyse du marché des voitures en France de juin 2025.

Les voitures hybrides rechargeables causent plus de pannes que les électriques

La complexité mécanique des PHEV est l’une des raisons principales de ces mauvais résultats. Un moteur thermique, un moteur électrique et une batterie plus grande : tout cela forme un système difficile à harmoniser. Il faut aussi penser à brancher la voiture régulièrement pour maximiser l’utilisation électrique, mais beaucoup d’usagers ne le font pas. Selon J.D. Power, certains modèles affichent jusqu’à 362 problèmes pour 100 véhicules. Les marques comme Lexus, Hyundai ou Kia s’en sortent mieux, mais la moyenne générale reste préoccupante.

Une étude récente sur 30 millions de véhicules montrait que les voitures électriques pouvaient durer aussi longtemps, voire plus, que les modèles thermiques, parcourant parfois plus de 200 000 km. Malgré tout, les plaintes d’aujourd’hui concernent surtout les écrans tactiles et les logiciels, ce qui montre que la technologie reste un point sensible. Les experts recommandent de conserver des boutons physiques pour les fonctions principales afin de réduire la frustration. Finalement, la complexité des hybrides rechargeables pourrait freiner leur succès à long terme, malgré leur image rassurante au départ.