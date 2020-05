La Peugeot e-3008 sera un produit made in France. PSA a en effet annoncé que le véhicule sera assemblé dans ses usines de Sochaux. Une bonne nouvelle pour une industrie automobile mise à mal par le coronavirus.

La prochaine star française des voitures électriques, la Peugeot e-3008, sera produite en France. PSA a en effet indiqué que le véhicule serait assemblé dans son usine de Sochaux, dans le Doubs. Une production qui débutera à l’horizon 2022-2023 et qui devrait permettre de faire du bien à l’emploi de la région.

Ce SUV 100% électrique sera monté sur une plate-forme EMP2-V4, qui peut aussi bien accueillir le modèle électrique du modèle, mais également la version hybride et essence. Cela permet ainsi une plus grande pérennité de la chaîne de montage. La production devrait donc être assurée pour les dix prochaines années. Les syndicats, qui ont été pris par surprise par cette décision, s’en félicitent.

PSA embauche près de 7000 personnes dans son usine de Sochaux, et sort près de 500 000 véhicules par an. C’est la plus grande usine automobile de France. Cette annonce est donc une bonne nouvelle, surtout que l’arrivée d’un nouveau véhicule électrique sur les chaînes de montage est gage d’avenir.

L’industrie automobile en danger

La crise du coronavirus a mis l’économie mondiale à genoux. Le secteur de l’automobile a particulièrement été touché, avec pour la France une baisse des ventes de 89% pour le mois d’avril 2020. Une situation compliquée qui inquiète le gouvernement. Ce mardi 26 mai, Emmanuel Macron va annoncer un large plan de sauvetage. Le bonus écologique pourrait être augmenté jusqu’à 8000 euros, ce qui devrait donner un coup de pouce pour la relance du marché. De même, on parle d’un bonus de 2000 euros à l’achat des voitures hybrides.

Quoi qu’il en soit, cette annonce concernant la e-3008 arrive à point nommée. Elle s’inscrit dans un large plan d’investissement de 200 millions d’euros qui vise à moderniser le site : Sochaux 2022.

Source : Reuters