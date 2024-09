Volvo envoie un message plutôt inquiétant pour l’avenir de la voiture électrique

Volvo a fait partie des premiers constructeurs à s'engager en faveur du 100 % électrique avec un objectif fort : vendre uniquement des modèles wattés d'ici 2030. Finalement, cet engagement n'est plus.

Avec les impératifs fixées par l'Union européenne de mettre fin à la commercialisation de véhicules thermiques neufs sur le Vieux Continent d'ici 2035, de nombreux constructeurs ont choisi de prendre des engagements forts en faveur de l'électrique.

Volvo a été l'un des fers de lance de ce mouvement, en annonçant dès 2021 sa volonté de produire uniquement des modèles électriques à l'horizon 2030. Cette année d'ailleurs, la marque suédoise a franchi une étape de taille, en confirmant la fin de la fabrication de voitures diesel dès 2024.

Un constructeur 100 % électrique donc d'ici 2030, avant d'atteindre la neutralité complète sur le plan climatique d'ici 2040. Tels étaient les objectifs fixés par Volvo. Nous utilisons l'imparfait pour une raison : ces engagements ne sont plus vraiment d'actualité.

Volvo fait machine arrière sur ses ambitions pour l'électrique

Pour cause, depuis quelques mois déjà, on sentait la détermination de Volvo faiblir sur ces deux points. Durant l'été, le PDG Jim Rowan avait déclarait que l'entreprise envisageait finalement de poursuivre la vente de véhicules hybrides.

Via un communiqué de presse publié ce 5 septembre 2025, Volvo a officialisé ce nouvelle direction. “Volvo Cars a ajusté ses ambitions commerciales pour les années à venir, reflétant l'accent constant de l'entreprise sur la création de valeur tout en restant pragmatique dans un contexte de marché instable”, peut-on lire en préambule.

Plus concrètement, Volvo est revenu sur son engagement de vendre uniquement des voitures électriques d'ici 2030. Désormais, les VE représenteront 90 % des volumes de vente à cette date, les 10 % restants seront composés de modèles hybrides légers (rechargeable et non-rechargeable).

A lire également : Ce SUV de Volvo vous gronde si vous fixez trop la route, c’est sérieux !

Volvo dénonce un manque de soutien de la part des pays

D'après les dires de l'entreprise, un soutien gouvernemental plus intense de la part des différents pays européens était nécessaire pour maintenir son objectif initial. “Il est clair que la transition vers l'électrification ne sera pas linéaire, et les clients et les marchés évoluent à des vitesses d'adoption différentes”, se justifie Jim Rowan.

Par ailleurs, Volvo a également ajusté son objectif de réduction des émissions de CO2. L'entreprise a pour objectif de réduire les émissions de CO2 par véhicule de 65 à 75 % d'ici 2030 (en prenant 2018 comme référence). Un engagement moins ambitieux que le précédent, qui prévoyait des réductions de 75 %.