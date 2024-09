Ce SUV de Volvo vous gronde si vous fixez trop la route, c’est sérieux !

Alors que de nombreux systèmes avertissent les conducteurs lorsqu'ils ne prêtent pas assez attention à la route, Volvo introduit une fonctionnalité inattendue dans son EX90 : une alerte si vous regardez trop fixement la route. Cette innovation vise à améliorer la sécurité en détectant les signes de distraction cognitive.

Les avancées technologiques dans l'automobile ne cessent de progresser, avec un accent de plus en plus marqué sur la sécurité. Les systèmes d'aide à la conduite se multiplient, et les voitures deviennent plus intelligentes dans leur capacité à prévenir les risques. Depuis cette année, en Europe, une nouvelle réglementation impose aux véhicules d’être équipés de caméras capables de détecter la fatigue ou la distraction chez le conducteur. Ces outils sont conçus pour alerter en cas de danger potentiel et prévenir les accidents.

Volvo, pionnier en matière de sécurité, a développé une fonctionnalité encore plus surprenante avec son nouveau EX90. Non seulement ce SUV vous alerte si vous ne prêtez pas assez attention à la route, mais il vous avertit également si vous la regardez trop fixement. Selon le constructeur, fixer la route de manière excessive pourrait indiquer une distraction cognitive, un état où le conducteur a les yeux sur la route, mais l’esprit ailleurs. Ce phénomène peut être tout aussi dangereux qu’un manque d’attention classique.

Le Volvo EX90 vous alerte désormais si vous regardez trop fixement la route

Le système du Volvo EX90 surveille les comportements de conduite en détectant les moments où l'attention du conducteur est trop faible ou trop concentrée. Si l’automobiliste passe moins de 60 % de son temps à regarder la route ou plus de 90 %, des alertes sont envoyées. La première, discrète, apparaît sur le tableau de bord. Si aucune réaction n'est enregistrée, elle devient plus insistante. Ce dispositif a pour but de garder ce dernier plus attentif, surtout lors de l'utilisation de systèmes d'assistance à la conduite, où il est facile de se laisser distraire.

Sur le même sujet – Cette voiture volante intégrée dans un monospace s’apprête à décoller officiellement, voici quand vous pourrez embarquer

Avec l’intégration croissante des systèmes de conduite assistée, il devient plus facile pour les conducteurs de relâcher leur attention. Les nouvelles technologies visent à compenser ces moments d’inattention, notamment en surveillant l'état du conducteur. La fonctionnalité introduite par Volvo va plus loin en s'attaquant aux distractions cognitives, un problème souvent négligé. Ce type de système pourrait marquer un tournant dans la sécurité routière, en s’assurant que les conducteurs restent non seulement physiquement attentifs, mais aussi mentalement concentrés sur la route.