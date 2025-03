Volkswagen lance 11 nouveaux modèles, mais pas pour l’Europe : ici, on préfère les voitures simples aux gadgets high-tech

Face à la montée en puissance des constructeurs chinois, Volkswagen prépare une riposte ambitieuse. La marque va lancer 11 nouveaux modèles spécialement conçus pour répondre aux attentes des automobilistes chinois. Avec cette stratégie, le groupe espère regagner du terrain sur un marché crucial pour ses ventes mondiales.

Depuis plusieurs années, Volkswagen multiplie les annonces stratégiques pour redynamiser son image et son offre. Après avoir confirmé le retour des boutons physiques sur ses futurs modèles et dévoilé l’ID. Every1, une citadine électrique à 20 000 €, le constructeur mise désormais sur la Chine. Ce marché, autrefois dominé par les marques occidentales, est devenu ultra-compétitif avec l’essor des constructeurs locaux, notamment dans le domaine des voitures électriques et connectées.

Pour faire face à cette nouvelle réalité, Volkswagen annonce le lancement de 11 nouveaux modèles exclusivement destinés au marché chinois d’ici 2026. Ce programme inclut six véhicules électriques, deux hybrides rechargeables et deux modèles à autonomie étendue. La marque s’appuie sur son partenariat avec FAW Group pour accélérer le développement et la production. Le premier véhicule électrique sous la marque Jetta sera commercialisé dès l’année prochaine pour viser le segment des voitures d’entrée de gamme.

Volkswagen s’adapte à la Chine, mais qu’en est-il de l’Europe ?

L’un des défis pour Volkswagen en Chine est de combler son retard en matière de logiciels et d’intelligence embarquée. Pour y parvenir, le constructeur collabore avec Xpeng pour développer de nouvelles architectures logicielles et avec Ecarx pour améliorer les interfaces numériques. Ces efforts visent à proposer des fonctionnalités avancées comme la conduite autonome et des mises à jour logicielles à distance. Toutefois, ces innovations seront-elles un jour intégrées aux modèles européens ? Pour l’instant, la marque se concentre sur des technologies différentes pour le marché européen, avec un retour aux commandes physiques et une approche bien plus progressive de l’électrification.

Ces choix stratégiques montrent que Volkswagen adopte une double approche selon les marchés. En Chine, l’accent est mis sur des véhicules ultra-connectés et adaptés aux attentes locales, tandis qu’en Europe, le constructeur privilégie une électrification plus accessible, avec des modèles comme l’ID. Every1 et l’ID. 2all. Il est peu probable que les nouveaux modèles chinois soient commercialisés sur le Vieux Continent, mais certaines innovations, notamment en matière de logiciels et de connectivité, pourraient inspirer les futurs véhicules européens.

Cette différence montre le travail important que doit faire Volkswagen : répondre aux attentes des conducteurs chinois, friands des voitures ultra-connectées, tout en satisfaisant les Européens, plus attachés à la simplicité et au confort de conduite.

Source : Bloomberg