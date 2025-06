Volkswagen en donne plus sur les ID.4 et ID.5, sans vous faire payer plus avec ces nouvelles finitions avantageuses

Les SUV électriques ID.4 et ID.5 évoluent avec une nouvelle finition plus généreuse. Volkswagen mise sur un meilleur rapport prix/prestations pour séduire davantage d’acheteurs. Et même les modèles haut de gamme sont concernés.

Volkswagen revoit sa stratégie sur ses modèles électriques ID.4 et ID.5. Dans un contexte où les prix de l’électrique restent un frein pour de nombreuses personnes, la marque allemande remplace sa finition d’entrée de gamme par une nouvelle version baptisée Life. Elle conserve le tarif de l’ancienne finition ID, mais propose de série bien plus d’équipements. Le constructeur annonce un avantage client de 5 660 euros, ce qui pourrait faire la différence face à la concurrence, notamment la Hyundai Ioniq 5 ou la Renault Mégane E-Tech.

Parmi les équipements ajoutés dans cette finition Life, on retrouve des sièges chauffants, une climatisation bi-zone, un système de navigation intégré, la recharge sans fil pour smartphone, une caméra de recul ou encore l’aide au stationnement intelligent. L’ID.4 Life démarre à 37 500 euros (avec bonus écologique déduit) en version Pure de 170 ch, avec une batterie de 52 kWh. De son côté, l’ID.5 Life, plus performant avec 286 ch et 77 kWh de batterie, s’affiche à 50 500 euros. Un positionnement tarifaire qui permet à ces modèles de rester compétitifs tout en offrant davantage de confort et de technologie.

Les ID.4 et ID.5 profitent d’un nouveau pack premium qui ne fait pas grimper leur prix

La finition Life Max, placée juste au-dessus, reste la plus vendue avec 80 % des ventes selon Volkswagen. Pour 1 000 euros supplémentaires, elle ajoute les projecteurs Matrix LED, des jantes 19 pouces et un hayon électrique. Une autre nouveauté fait son apparition : le pack Style Max, proposé à 2 000 euros. Il intègre un toit vitré panoramique, des jantes noires, une sellerie sport et des sièges massants. Ce pack reste éligible au bonus écologique tout en rapprochant l’ID.4 des standards premium, sans atteindre les tarifs des BMW ou Mercedes électriques.

Enfin, Volkswagen propose des offres de financement agressives avec des loyers démarrant à 229 euros par mois pour l’ID.4 Life, et jusqu’à 379 euros pour les versions Pro équipées du pack Style Max. L’objectif est clair : rendre l’électrique plus accessible et profiter de la baisse de régime de Tesla pour regagner du terrain sur le marché français.