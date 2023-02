Voitures électriques : les entreprises devront peut-être convertir leurs flottes bien avant 2035

Si l'initiative d'un groupe parlementaire européen aboutit, les entreprises européennes pourraient être obligées de convertir leur parc automobile au tout électrique bien avant les particuliers.

La décision est actée depuis octobre 2022 par les 27 États membres de l’UE : la vente de voitures et de camionnettes à essence sera interdite d’ici 2035. Les implications de cette nouvelle règle sont nombreuses pour les Européens en général, mais il se pourrait que les entreprises soient concernées encore plus tôt par ce changement. Certains législateurs poussent pour que les flottes de véhicules professionnels passent à la motorisation électrique dès 2030.

L’idée est de contraindre les entreprises, de façon réglementaire, de n’acheter que des voitures électriques et VUL cinq ans avant l’interdiction de vendre des moteurs thermiques. Si ce plan est effectivement mis en application, tout le parc d’automobiles et de petits utilitaires professionnels européen sera converti au tout électrique dans les sept années à venir. En France, la loi oblige déjà les sociétés possédant plus de 100 automobiles à s’équiper de 10 % de véhicules à faibles émissions. Cette part sera graduellement relevée à 70 % à l’horizon 2030.

La Commission souhaite que les flottes des entreprises soient entièrement électrifiées dès 2030

Pour Pascal Canfin, le Président de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au Parlement européen, cette décision, en plus d’être bonne pour l’environnement, créera un afflux de voitures électriques sur le marché de l’occasion et permettra aux ménages d’accéder à des EV abordables. Les semi-remorques et autres véhicules industriels ne sont pas concernés par ces initiatives. Selon les experts, les aires de recharges pour les camions électriques consommeront autant qu’une petite ville. Les infrastructures routières ne sont pas prêtes à fournir tous les poids lourds en énergie en circulation sur le Vieux Continent.

Les avancées de la Commission européenne sont très certainement suivies de près par les constructeurs de VE. La majorité des fabricants de voitures a d’ores et déjà démarré la transition vers le moteur électrique. Cette dernière ne se fait pas toujours en douceur. Volkswagen a dû rappeler 20 000 SUV électriques, car ils pouvaient caler sans prévenir.

Source : Automobile Propre