Voitures électriques : les constructeurs ont battu tous les record de ventes en juin 2022

C’est la grosse tendance du marché automobile : les voitures électriques font forte impression auprès des consommateurs. À tel point que ces véhicules ont connu leurs meilleures ventes mensuelles en juin 2022, avec près d’un million de nouveaux véhicules immatriculés. Jamais, ce marché n’avait connu un tel engouement et des profits similaires.

Ce n’est pas un canular : les voitures électriques viennent de franchir un nouveau cap dans leur démocratisation, malgré la hausse des tarifs des véhicules. Pour le seul mois de juin 2022, près de 913 479 modèles ont été immatriculés. C’est le record mensuel de ventes pour des véhicules rechargeables depuis qu’ils existent. Afin de comprendre ce bond en avant, précisons que ce score représente plus de deux fois les ventes faites à la même période il y a un an.

Voilà peut-être le signe qui atteste que la barre du million d’achats par mois n’est plus aussi hors de portée qu'il ne l’était il y a peu. Cette hausse des ventes de 54 % en 12 mois est d'autant surprenante que le marché de l’automobile rencontre des difficultés depuis la guerre en Ukraine. Les voitures hybrides, quant à elles, affichent une baisse des ventes depuis mars 2022.

Les voitures électriques ont le vent en poupe avec des ventes mensuelles historiques

C’est un mois de juin avec un déconfinement à 100% qui a permis aux constructeurs de booster les ventes de leurs voitures électriques. En France uniquement, on enregistre 14 000 nouvelles immatriculations : un chiffre historique. Un bilan positif certes, même si près de 40 % des ventes sur le sol français sont à mettre à l’actif de la Renault ZOE. Autre chiffre intéressant : il faut noter que les voitures électriques constituent pour juin 5,8 % des immatriculations dans l’Hexagone.

Toujours en juin, l’hybride rechargeable frappe fort et fait mieux que toutes les ventes cumulées au premier semestre 2019. Autre donnée évocatrice, en seulement 6 mois, près de 4,1 millions de voitures électriques ont déjà été vendues en 2022. À ce rythme, d’ici septembre, les ventes surpasseront celles de l’année 2021 et son record de 6,5 millions d’immatriculations.

Sans grande surprise, le classement mondial des voitures électriques rechargeables est dominé par Tesla avec ses Model Y et Model 3. Si la Tesla reste indétrônable, rien n’est encore acquis pour les poursuivants. La bataille sera donc féroce, même si des marques comme Volkswagen, SAIC-GM-Wuling et BYD sont en ballottage favorable. Il faudra aussi surveiller des outsiders comme Mercedes, Kia et CAG qui certainement, nous réservent quelques belles surprises.