Voitures électriques : la disparition de cet accessoire historique inquiète grandement les États-Unis

Depuis quelques années, les constructeurs automobiles abandonnent petit à petit la radio AM au sein de leurs voitures. Si, en France, la transition vers les ondes FM s’est opérée il y a bien longtemps déjà, aux États-Unis, la chose est plus délicate. Alors que de nombreux Américains utilisent la radio pour se tenir au courant de l’actualité, les autorités craignent de plus pouvoir transmettre des informations importantes.

La radio AM pourrait bien vivre actuellement ses dernières heures. En effet, cette technologie autrefois installée sur de nombreuses voitures se fait progressivement bouder par les constructeurs. Ils sont nombreux, de Volkswagen à BMW, à ne plus intégrer cet accessoire dans leurs modèles électriques, à cause des interférences que ce dernier cause avec le moteur des véhicules.

Qu’importe, direz-vous, cela fait des années qu’en France, la majorité des stations sont passées sur des fréquences FM. Par ailleurs, RTL, la dernière station à diffuser sur une bande AM, a fini par céder le 31 décembre dernier. Mais ça, c’est pour la France. Aux États-Unis, les auditeurs sont encore largement majoritaires. D’après le syndicat américain des sociétés de radio et télédiffusion, 92 % des Américains écoutent la radio AM.

Les États-Unis s’inquiètent de la mort de la radio AM dans les voitures électriques

Autant dire que celle-ci est un outil prépondérant dans la transmission d’informations se lequel s’appuie le gouvernement américain, notamment en situation d’urgence. « La radio AM est un élément essentiel de notre infrastructure d’alerte en cas d’urgence », argue le sénateur Ed Markey, dans une lettre ouverte aux constructeurs automobiles. Selon ce dernier, il est dangereux « d’ignorer les avantages cruciaux de la radio AM en matière de sécurité ».

Pour les constructeurs, c’est au gouvernement d’effectuer des changements dans sa manière de communiquer. Ces derniers évoquent notamment la possibilité de passer par des technologies Bluetooth, voire des dispositifs similaires à Fr-Alert. « Il est possible que les conducteurs n’aient pas accès à Internet et manquent ainsi des informations essentielles en matière de sécurité », rétorque Ed Markey

