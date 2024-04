Voitures électriques : cette méthode ingénieuse permet de doubler la durée de vie des batteries

Des chercheurs européens ont développé un protocole de charge innovant pour les batteries des voitures électriques qui promet de doubler leur longévité.

La dégradation des batteries est un problème important dans l'industrie des véhicules électriques. Actuellement, les batteries lithium-ion, qui équipent une grande majorité de voitures sur le marché, sont particulièrement vulnérables à l'usure rapide due aux méthodes de chargement traditionnelles. Ces dernières peuvent accélérer le vieillissement des batteries, et de ce fait, diminuer leur capacité globale et réduire leur durée de vie de manière significative.

Alors que Renault veut recycler les batteries, d’autres constructeurs et utilisateurs cherchent continuellement des moyens pour améliorer leur longévité. Pour ce faire, l'un des défis principaux est de réduire la formation de fissures et la dégradation des composants internes. Ces deux phénomènes sont souvent amplifiés par des cycles de charge répétitifs. L'innovation dans les protocoles de chargement, qui vise à mieux gérer l'énergie et à optimiser la répartition des ions lithium, devient donc cruciale.

Ces chercheurs ont trouvé une méthode de rechargement pour doubler la durée de vie des batteries des voitures électriques

Pour faire face à ces problèmes, le professeur Philipp Adelhelm et son équipe proposent une solution : remplacer le traditionnel courant constant par un courant pulsé lors du chargement des batteries. Publiée dans la revue Advanced Energy Materials, leur recherche révèle que ce changement de méthode pourrait révolutionner la gestion de l'énergie dans les batteries lithium-ion.

Le courant pulsé consiste à envoyer des flux d'énergie par intermittence plutôt qu'en continu. Il permet une meilleure absorption par les composants de la batterie et réduit le risque de surchauffe et de dégradation rapide. Les résultats de l'étude montrent que ce nouveau protocole de chargement pourrait non seulement doubler la durée de vie des batteries mais aussi améliorer leur performance et stabilité à long terme.

En doublant potentiellement la durée de vie des batteries, les propriétaires pourraient voir leurs coûts de maintenance et de remplacement significativement réduits, contribuant à une économie importante sur la durée de possession du véhicule.

Source : helmholtz-berlin