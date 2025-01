Voiture électrique : pour vous faire oublier les Superchargeurs de Tesla, ce réseau de borne de recharge a trouvé l’argument ultime

Fastned, opérateur européen d'un vaste réseau de recharge, a trouvé l'argument ultime pour détourner les utilisateurs de la concurrence, à commencer par les Superchargeurs de Tesla. Et non, rien à voir avec la puissance des bornes ou le prix de l'électricité.

Si vous êtes propriétaire d'une voiture électrique, vous avez peut-être entendu parler de Fastned. Ce réseau de recharge opère au total dans 9 pays en Europe, et compte pour l'instant 340 stations et un peu plus de 2000 bornes à son actif. On est évidemment loin des 800 stations et des 9 000 bornes Superchargeurs de Tesla en activité sur le Vieux Continent.

Mais qu'importe, la marque lancée en 2012 poursuit sur sa lancée, et la signature de ce nouveau partenariat pourrait bien l'aider à se démarquer de la concurrence. Voyez-vous, il y a un problème récurrent avec les stations de recharge. Bien qu'elles soient de véritables concentrés de technologies, les aires de recharge sont régulièrement dépourvus d'un service pourtant essentiel, pour ne pas dire rudimentaire : des toilettes !

Bientôt des toilettes publiques au sein des aires de recharge Fastned

Pour que les clients puissent se vider la vessie lorsqu'ils font le plein d'électrons, Fastned s'est allié à One Hundred Restroom, société spécialisée dans les toilettes publiques haut de gamme. Comme le précisent les deux compagnies dans un communiqué conjoint, “cette collaboration vise à offrir une expérience de toilettes de haute qualité et revigorante aux conducteurs de véhicules électriques et à tous les autres usagers de la route à travers l'Europe, établissant une nouvelle norme en matière de confort, de sécurité et de bien-être le long des autoroutes européennes”.

Puisqu'il faut un début à tout, les premières aires de recharge Fastned/One Hundred Restroom seront lancées en Belgique et aux Pays-Bas dès le premier trimestre 2025. Le programme sera ensuite étendu à d'autres pays européens, comme le France. “Cette collaboration souligne notre engagement en faveur d'une conception durable et centrée sur l'utilisateur, garantissant que chaque arrêt soit une pause rafraîchissante et agréable”, promet Jasper Van Dijk, directeur de la vente au détail chez Fastned.

Pour rappel, de plus en plus d'enseignes choisissent d'équiper leurs zones de stationnement. Dernièrement, ce fut le cas du groupe Mulliez, qui a annoncé l'installation entre 2025 et 2028 de plus de 5 000 points de recharge sur les parkings des magasins Auchan, Decathlon et Leroy Merlin.