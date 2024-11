Les Superchargeurs V4 de Tesla arrivent, mais ne vous attendez pas à de gros changements

Bonne nouvelle pour les conducteurs de voitures électriques ? Tesla annonce une amélioration majeure de ses bornes de recharge. Les nouveaux Superchargeurs V4 promettent des vitesses impressionnantes et une efficacité accrue. Ils sont idéales pour les véhicules les plus puissants mais ils ne concerneront pas tout le monde.

La recharge rapide est un enjeu clé pour les véhicules électriques, et Tesla s’est toujours démarqué avec son réseau de Superchargeurs. Depuis le lancement des premières stations en 2012, la puissance de recharge a considérablement évolué, passant de 90 kW à 250 kW pour les modèles comme la Model 3 et la Model Y. Aujourd’hui, le constructeur franchit une nouvelle étape avec les Superchargeurs V4, capables d’atteindre des niveaux de puissance inédits.

Grâce à une nouvelle infrastructure nommée “armoire V4”, ces stations peuvent désormais délivrer jusqu’à 500 kW pour les véhicules électriques compatibles, comme le Tesla Cybertruck, et même 1,2 MW pour le camion Tesla Semi. Ces bornes prennent en charge des architectures de batterie allant de 400 à 1 000 volts, elles permettent notamment au pickup électrique de se recharger 30 % plus rapidement qu’auparavant. Cependant, pour les modèles 3, Y, S et X, la limite reste fixée à 250 kW, ces véhicules n’étant pas conçus pour tirer parti de cette nouvelle puissance.

Les Superchargeurs V4 de Tesla accélèrent la recharge des gros véhicules électriques

L’armoire V4 offre plusieurs avantages significatifs. En plus d’une puissance de charge accrue, elle est capable d’alimenter jusqu’à huit bornes simultanément, contre seulement quatre pour la génération précédente. Tesla indique également que cette nouvelle infrastructure est trois fois plus dense en puissance, ce qui réduit les coûts tout en augmentant l’efficacité. Cette amélioration de 2 % de l’efficacité énergétique pourrait économiser jusqu’à 100 gigawattheures par an en énergie perdue sous forme de chaleur, selon la société.

Ces stations représentent un progrès majeur pour les gros véhicules électriques comme le Cybertruck et le Semi, mais leur arrivée sur le réseau ne sera pas immédiate. Les premiers sites équipés de Superchargeurs V4 sont actuellement en cours d’homologation, et leur ouverture est prévue pour l’année prochaine. Ces avancées techniques marquent une étape importante dans l’amélioration des infrastructures de recharge, qui va rendre les trajets longue distance plus pratiques pour les conducteurs de VE.