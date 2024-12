Le Galaxy S25 Slim ne sortira pas en même temps que les autres, ça se confirme

De nouvelles informations suggèrent que le Galaxy S25 Slim, quatrième modèle de la série S25 de Samsung, ne sera pas commercialisé en même temps que ses homologues début 2025. Cette révélation provient de l'analyse de la dernière version bêta de One UI 7, l'interface utilisateur de Samsung.

La base de données GSMA IMEI a récemment répertorié quatre modèles distincts : le S25 standard (SM-S931), le S25 Plus (SM-S936), le S25 Ultra (SM-S938), et un mystérieux SM-S937, identifié comme le S25 Slim. Cependant, d’après Android Authority, la version bêta de One UI 7 ne mentionne que les variantes américaines des trois premiers modèles, excluant notablement le Slim de cette liste.

On peut interpréter cette absence comme un indicateur fort d'un lancement différé. Alors que Samsung prévoit de dévoiler les trois modèles principaux lors de son événement Galaxy Unpacked le 22 janvier 2025, le S25 Slim pourrait n'arriver sur le marché qu'au deuxième trimestre de la même année.

Le Galaxy S25 Slim arrivera avec du retard

Cette stratégie de lancement échelonné n'est pas inédite pour Samsung, qui a déjà adopté une approche similaire avec son Galaxy S24 FE les années précédentes. Le constructeur pourrait néanmoins présenter ou teaser le S25 Slim lors de l'événement de janvier, tout en réservant sa commercialisation pour plus tard.

Les spécifications techniques présumées du S25 Slim promettent un appareil haut de gamme, doté d'un écran de 6,66 pouces et d'un système photo sophistiqué comprenant un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 3,5x. Le smartphone serait propulsé par le processeur Snapdragon 8 Elite et équipé d'une batterie entre 4 700 et 5 000 mAh.

L'événement Galaxy Unpacked de janvier s'annonce déjà chargé, avec non seulement le lancement des nouveaux smartphones, mais aussi une présentation attendue du casque XR Project Moohan de Samsung. Les amateurs de la marque devront donc faire preuve de patience pour découvrir tous les atouts du mystérieux S25 Slim. Pour l’instant, on ne sait pas si le smartphone sortira à l’occasion d’un événement dédié, ou si Samsung choisira par exemple de le lancer aux côtés de ses prochains smartphones pliables l’été prochain.