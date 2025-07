Toujours pas de lunettes connectées ? Mark Zuckerberg pense que vous êtes foutu

Mark Zuckerberg vient de faire une déclaration qui risque de faire débat. Selon lui, ne pas porter de lunettes intelligentes équipées d’intelligence artificielle représentera bientôt un handicap. Pour Meta, elles seraient la clé pour rester dans la course technologique.

L’intelligence artificielle se développe à un rythme rapide. Des outils de plus en plus performants s’intègrent dans notre quotidien. Assistants vocaux, recommandations personnalisées, fonctions avancées sur smartphone : l’IA transforme déjà la façon dont nous interagissons avec le numérique. Dans ce contexte, certaines entreprises misent sur de nouveaux objets pour en faire le support principal de cette révolution.

C’est le cas de Meta, dirigé par Mark Zuckerberg, qui croit dur comme fer à l’avenir des lunettes intelligentes. Lors d’un appel aux investisseurs, il a affirmé que les personnes qui n’en portent pas seront bientôt désavantagées. Celles-ci, selon lui, permettront à l’IA de voir ce que vous voyez, d’entendre ce que vous entendez, et de vous assister à tout moment. La société vend déjà des lunettes connectées en partenariat avec Ray-Ban ou Oakley, capables de prendre des photos, écouter de la musique ou interagir avec Meta AI.

Zuckerberg promet un futur où lunettes et IA ne feront plus qu’un pour mieux comprendre le monde

Pour le groupe, les lunettes dotées d’un affichage intégré pourraient devenir aussi indispensables que le smartphone aujourd’hui. Elles permettraient de mélanger plus naturellement monde réel et numérique. C’est une vision que l'entreprise développe depuis des années à travers sa branche Reality Labs, malgré des pertes colossales : 4,53 milliards de dollars (environ 4,15 milliards d’euros) rien qu’au dernier trimestre, et près de 70 milliards de dollars (environ 64 milliards d’euros) depuis 2020. Mark Zuckerberg est d’ailleurs convaincu que l’IA transformera tous les métiers du numérique : il a récemment déclaré que celle de Meta pourra bientôt générer la majorité du code utilisé dans ses services, réduisant le rôle des développeurs humains.

Mais Meta n’est pas seule sur ce créneau. D’autres entreprises explorent aussi de nouvelles façons d’interagir avec l’IA : des pendentifs connectés, des broches intelligentes ou des accessoires portables, souvent expérimentaux. Même si les lunettes restent aujourd’hui l’option la plus crédible, rien ne garantit qu’elles s’imposeront. Mark Zuckerberg, lui, y voit le moyen idéal de fusionner monde physique et monde numérique — et de relancer sa vision du métavers, qui n’a pas décollé, boostée cette fois par l’IA.