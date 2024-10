Voici l’ordinateur qui relancera les ventes de PC selon des analystes

Le cabinet d'analyses JP Morgan prévoit que les ventes d'ordinateurs vont repartir à la hausse, notamment grâce à l'arrivée prochaine d'un modèle précis. Il y a une raison à cela.



Les ventes de PC sont en berne. Les années post-pandémie de la Covid-19 ont été particulièrement mauvaises pour le secteur, avec des chutes importantes et régulières. Cabinets d'analyses et experts enchaînent les projections, mais même les plus optimistes parlent d'une relance timide qui démarre à peine.

Actuellement, la demande est centrée sur les modèles d'entrée de gamme, et ce pour deux raisons principales. La première est purement économique. Les pertes d'emplois dues au confinement de 2020 et l'inflation sont passées par là. La deuxième est liée à la rentrée scolaire, les étudiants cherchant à s'équiper le plus souvent d'un ordinateur portable sans y laisser leurs économies.

À l'approche de la fin d'année 2024, le cabinet JP Morgan publie un rapport dans lequel il note des ventes décevantes au 3e semestre, aussi bien pour les PC que les Mac. Moins 2 % comparé à l'année précédente, même si une hausse de 6 % est constatée par rapport au semestre passé. En revanche, les analystes prévoient qu'une machine dont la sortie se rapproche à grands pas va relancer le secteur.

Cet ordinateur devrait favoriser la reprise des ventes de PC à court terme

Il s'agit en réalité d'une gamme, celle qui embarquera la puce M4 d'Apple, que l'on retrouvera aussi dans le nouvel iPad Pro. Pourquoi ces machines en particulier ? Parce que le processeur qu'elles embarquent en font des appareils résolument tournés vers l'intelligence artificielle. Or, JP Morgan estime que la demande pour ce genre d'ordinateur va fortement augmenter, annonçant même qu'ils seront “omniprésents” d'ici 2030.

Avec une sortie attendue fin octobre, les Mac estampillés M4 devraient faire repartir les ventes d'ordinateurs à la hausse assez rapidement et ce jusqu'à 2026 d'après les experts. Dans le secteur du haut de gamme bien sûr, n'étant clairement pas donnés. Reste à voir si les prédictions se révèleront juste. De notre côté, nous vous conseillons plutôt d'attendre avant de craquer pour un PC Copilot+ ou assimilé.

Source : AppleInsider