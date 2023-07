Les ventes de PC en chute libre, seule une marque fait mieux que les autres

Les ventes de PC continuent de baisser, mais à une vitesse moins rapide. Elles ne sont cependant pas près de repartir à la hausse.

L’institut Canalys a sorti un rapport qui confirme les prédictions des experts depuis quelques mois : les ventes mondiales de PC continuent de décliner, avec une baisse de 11,5 % par rapport à l’année précédente. Au deuxième trimestre 2023, seuls 62,1 millions d’ordinateurs (de bureau ou portables) ont trouvé acquéreur. Si l’ambiance est probablement morose chez les fabricants de PC, tous les indicateurs ne sont pas dans le rouge. Le ralentissement des ventes est moins brutal qu’au cours des trimestres précédents, au cours desquels les livraisons avaient diminué de plus de 30 %.

Selon l’institut, « l’augmentation séquentielle des livraisons de 11,9 % est un signe que le marché est sur la bonne voie pour une reprise accélérée au cours du deuxième semestre de cette année ». Cela dit, certaines catégories de PC s’en tirent mieux que les autres. Ainsi, les livraisons d’ordinateurs portables n’ont baissé que de 9,3 % sur l’année, avec « 49,4 millions d’unités vendues, tandis que les ordinateurs de bureau ont connu une baisse plus importante, de 19,3 %, pour atteindre 12,6 millions d’unités ».

Apple est la seule compagnie à connaître une croissance des ventes de ses ordinateurs

Dans ces conditions, les analystes revoient leurs prévisions de ventes d’ordinateurs pour la fin de l’année à la hausse. L’un d’eux affirme donc que « les signaux positifs du marché suggèrent une nouvelle amélioration pour l’industrie du PC en 2023 ». Cela dit, pour les experts, « les livraisons sur l’ensemble de l’année 2023 seront inférieures à celles de 2022, les consommateurs reléguant les dépenses en PC derrière d’autres catégories dans un environnement post-pandémique ».

Apple est la seule entreprise à afficher une croissance positive, avec une augmentation des ventes de près de 51 %. Un chiffre impressionnant qui s’explique très probablement par la sortie de ses nouvelles gammes de MacBook et surtout, du Mac Studio, l’ordinateur le plus puissant du marché. Pour les autres, on peut le dire, c’est la débandade. Lenovo conserve sa première place en parts de marché malgré une croissance négative à -18,1 %. 24,7 % des clients ont acheté un PC du géant chinois. HP et Dell le talonnent, à 19,2 % et 18,9 % respectivement.