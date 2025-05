Voici les Xiaomi 15S Pro et Xiaomi Pad 7 Ultra, un smartphone et une tablette équipés d’un processeur maison

Le smartphone Xiaomi 15S Pro et la tablette Xiaomi Pad 7 Ultra sont les premiers appareils de la marque à s'équiper de la puce XRING 01, un processeur développé en interne. Voyons ce qu'ils ont dans le ventre.

Xiaomi n'en finit pas d'annoncer de nouveaux produits. Juste après avoir officialisé son SUV électrique YU7, un smartphone et une tablette viennent rejoindre le catalogue du constructeur chinois. L'occasion pour ce dernier de se lancer à l'assaut de Google et Apple sur un point précis : les processeurs. Les deux appareils dont il est question ici, le Xiaomi 15S Pro et la Xiaomi Pad 7 Ultra, sont en effet les premiers à s'équiper de la puce fabriquée par la marque. Son nom ? XRING 01.

Elle n'a pas attendu longtemps avant de faire ses débuts puisque l'officialisation du processeur de Xiaomi date de la mi-mai 2025. Lors de cette annonce, la firme était restée discrète sur les caractéristiques précises du composant. Elle est un peu plus bavarde maintenant qu'elle se trouve dans le Xiaomi 15S Pro, mais nous n'avons pas droit à tous les détails pour autant. Voyons ce que nous savons désormais.

Le Xiaomi 15S Pro embarque la puce XRING 01, premier processeur créé par Xiaomi

Le processeur XRING 01 est gravé en 3 nm, c'est-à-dire comme le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, qui équipe la plupart des smartphones haut de gamme à l'instar des Galaxy S25 de Samsung. Côté CPU, la puce fonctionne sur une architecture de 10 cœurs, dont deux Cortex-X925 cadencés à 3,9 GHz.

La partie graphique est assurée par un GPU 16 cœurs Immortalis-G925. Xiaomi affirme qu'il atteint un score de 3 millions de points sur les benchmarks AnTuTu. Un chiffre qu'il faudra bien sûr remettre en perspective lors d'un test. Enfin, une puce NPU (Neural processing unit) à 16 cœurs se charge de traiter les requêtes relatives à l'intelligence artificielle.

Concernant le smartphone en lui-même, le Xiaomi 15S Pro est résolument premium, proche du Xiaomi 15 Pro. L'écran OLED de 6,73 pouces propose une définition 2K. Le processeur XRING 01 est épaulé par 16 Go de mémoire RAM, tandis que la batterie au silicium-carbone affiche une capacité de 6 100 mAh. Elle se recharge à 90 W.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, trois capteurs photo prennent place sur le dos du mobile : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif, chacun de 50 mégapixels. Enfin, l'interface logicielle sera celle d'HyperOS 2.

La tablette Xiaomi Pad 7 Ultra veut impressionner par sa fiche technique

Également équipée du processeur XRING 01, la nouvelle tablette de Xiaomi met le paquet. L'affichage OLED 3,2K se fait sur une dalle de 14 pouces, avec une luminosité maximale annoncée de 1 600 nits. L'appareil pèse 609 grammes, pour une épaisseur de 5,1 mm.

D'après les tests de la marque chinoise, l'autonomie de la Pad 7 Ultra peut atteindre presque 19h en lecture vidéo continue. Sa batterie de 12 000 mAh peut se recharger à une puissance de 120 W. Si vous la mettez en veille après avoir activé le mode d'économie d'énergie “ultra”, elle pourrait tenir 528 jours, soit presque 1 an et 6 mois. Voilà qui sera difficile à confirmer, sauf à être très patient.

Même si ce n'est pas son usage principal, la partie photo de la tablette n'est pas en reste avec un capteur selfie de 32 MP et dorsal de 50 MP. Un clavier amovible est également de la partie pour celles et ceux qui cherchent la productivité.

Le Xiaomi 15S Pro est vendu 5 499 yuans, tandis que la Xiaomi Pad 7 Ultra est à 5 699 yuans. À l'heure où nous écrivons ces lignes, cela fait environ 670 € et 700 € respectivement, hors taxes. Les deux appareils sont pour le moment exclusif au marché chinois.