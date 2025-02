Sony vient d'annoncer les jeux qui rejoindront le service PlayStation Plus en février 2025, uniquement pour les abonnés à la formule Extra ou Premium. Il y a de quoi faire, voici la liste.

Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter tous les jeux qui lui font envie. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut y renoncer pour autant. Les abonnements aux services tels que le Xbox Game Pass de Microsoft et le PlayStation Plus de Sony vous garantissent un flux constant de nouveaux et anciens titres moyennant le paiement d'un abonnement mensuel.

Un excellent compromis qui peut vite se révéler rentable, si tant est que l'on trouve le temps de jouer bien sûr. En ce mois de février 2025, les abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium vont être gâtés et ils ont tout intérêt à faire de la place dans leur agenda pour allumer leur PS4 ou leur PS5.

Les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium auront droit à ces jeux en février 2025

Voici la liste des jeux qui rejoindront le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium ce mois-ci. Vous n'aurez pas longtemps à attendre, ils débarquent tous le même jour, le 18 février 2025 :

Star Wars : Jedi Survivor (PS4 et PS5)

(PS4 et PS5) TopSpin 2K25 (PS4 et PS5)

(PS4 et PS5) Lost Records : Bloom & Rage – Épisode 1 (PS5)

(PS5) SaGa Frontier Remastered (PS4)

(PS4) Somerville (PS4 et PS5)

(PS4 et PS5) Tin Hearts (PS4 et PS5)

(PS4 et PS5) Mordhau (Ps4 et PS5)

Si vous avez la formule PlayStation Plus Premium, vous gagnez en plus les titres suivants, également le 18 février 2025 :

Patapon 3 (PS4 et PS5)

(PS4 et PS5) Dropship : United Peace Force (Ps4 et PS5)

Ces 3 jeux ajoutés au PlayStation Plus Extra et Premium en février 2025 valent le détour

Vous n'aurez pas le temps de d'essayer chaque titre et cherchez les jeux qui méritent votre attention ? Tous les goûts sont dans la Nature évidemment, mais si nous devions en choisir 3, ce serait ceux-là.

Star Wars : Jedi Survivor

La suite des aventures de Cal Kestis, que les joueurs ont découvert dans Star Wars Jedi : Fallen Order. Se déroulant 5 ans après les événements de ce premier opus, Survivor vous lance dans une aventure de longue haleine, au cœur d'une galaxie en proie aux ténèbres. Traqué par les forces de l'Empire, Cal doit survivre tout en assurant la sécurité de son équipage. En tant que représentant de l'Ordre Jedi, quasiment disparu, il va devoir prendre des décisions radicales.

Lost Records : Bloom & Rage – Épisode 1

C'est le retour du studio Don't Nod dans le genre qui les a fait connaître : le jeu narratif épisodique à choix multiples. Après Life is Strange 1 et 2, Twin Mirror ou encore Tell Me Why, voici Lost Records avec son premier épisode. Le 2e arrivera le 15 avril 2025.

Nous sommes dans la petite ville de Velvet Cove, Michigan, en 1995. Vous incarnez Swann, lycéenne qui va rapidement se lier d'amitié avec Nora, Autumn et Kat. Les 4 adolescentes montent un groupe punk et l'été semble se dérouler sans accroc. Puis un événement inexpliqué survient. En naviguant entre les souvenirs de 1995 et l'année 2022, où elles se retrouvent, découvrez ce qu'il s'est vraiment passé et les répercussions que cela a eu sur les personnages.

Tin Hearts

Un jeu atypique pour finir. Vous vous souvenez du jeu Lemmings ? Où vous deviez mener des petits êtres aux cheveux verts à la sortie de chaque niveau en assurant leur survie alors qu'ils se contentent d'avancer tout droit ? Tin Hearts reprend ce principe avec des soldats de plomb, et en 3D. En plus des puzzles, l'intérêt du jeu réside dans son approche narrative accrocheuse. Vous aurez envie d'avancer dans les 50 niveaux pour découvrir l'histoire de l’inventeur de génie Albert J. Butterworth.