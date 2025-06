Le Pixel 10 de Google pourrait sortir bien plus tôt que prévu, voici quand

Google chamboulerait son calendrier habituel en sortant les Pixel 10 en avance. Une invitation envoyée en ce moment à certains internautes le laisse penser. Voyons quelle serait la période la plus plausible.

Il était une fois le Google Pixel

Cette année marque la sortie de la 10e génération des smartphones Pixel de Google. Beaucoup sont ceux qui attendent avec impatience de voir ce que la firme de Mountain View nous réserve pour l'occasion. On sait déjà à quoi s'attendre en terme de design grâce à une fuite totalement improbable, le tournage d'une vidéo promotionnelle pour le Pixel 10. Sous le capot, le processeur Tensor G5 sera fabriqué en partenariat avec TSMC et non avec Samsung comme les précédents.

Pour le reste, il faut attendre de mettre la main sur les mobiles, et ça pourrait se faire très bientôt. Il n'est pas question ici d'avancer une date précise, mais une période de plus en plus probable pour la sortie des Pixel 10 de Google. Qu'est-ce qui nous faire dire ça ? En l’occurrence une invitation reçue par plusieurs internautes. Reproduite par nos confrères d'Android Authority, elle est à destination des “Superfans de Pixel“. Derrière ce nom se cache un programme tout à fait officiel mis en place par Google.

Voici quand Google pourrait sortir ses Pixel 10

Les Superfans de Pixel sont récompensés entre autres en étant conviés à des événements exclusifs. Le prochain en réunira 25 tirés au sort et se tiendra le 27 juin. Lors de la réunion, les heureux élus pourront “mettre la main sur des appareils Pixels” avant leur sortie. Google se garde bien de préciser lesquels, mais sauf énorme surprise, il s'agit des Pixel 10.

À partir de là, on peut très bien imaginer que les Pixel 10 sortiraient fin juin/début juillet 2025. Une fourchette qui devient encore plus cohérente quand on se rappelle que le Pixel 9a est arrivé en mars, soit deux mois avant le Pixel 8a l'année passé, et qu'Android 16 pointera le bout de son nez en version stable ce mois de juin. La firme semble donc pressée. Bien sûr, il reste l'éventualité que l'événement du 27 juin ne change rien et que les prochains smartphones de Google arrivent en août comme les Pixel 9.