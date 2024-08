Voici le plan ambitieux d’Uber pour se débarrasser de ses chauffeurs et adopter les taxis autonomes

Uber s’associe à Cruise, filiale de General Motors, pour déployer des véhicules autonomes sur sa plateforme dès l’année prochaine. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans l’ambition de la société pour réduire ses coûts en se tournant vers les taxis sans conducteur, malgré un passé marqué par des incidents.

Depuis plusieurs années, Uber vise un avenir où les trajets seraient réalisés par des voitures autonomes, éliminant ainsi le coût des chauffeurs. Cependant, après un incident tragique en 2018, où un prototype de voiture autonome d’Uber a causé la mort d’un piéton, l’entreprise a dû mettre un terme à son programme de développement de véhicules autonomes. Aujourd’hui, la société fait un nouveau pas en avant en s’associant à Cruise, la filiale de General Motors spécialisée dans les robotaxis, pour concrétiser ce projet.

Ce partenariat, qui débutera en 2025, permettra aux utilisateurs d’Uber de choisir des véhicules autonomes de Cruise pour leurs trajets dans certaines villes des États-Unis. Ces voitures, basées sur la Chevy Bolt, seront intégrées à la plateforme et offriront ainsi une nouvelle option de transport. Cette collaboration stratégique vise à exploiter la technologie avancée d’entreprise, tout en permettant à Uber de réduire ses coûts opérationnels en diminuant progressivement le besoin de chauffeurs humains.

Ce partenariat suscite néanmoins des préoccupations. En effet, Cruise a été impliqué dans un incident en 2023, lorsqu’un de ses taxis autonomes a traîné un piéton sous ses roues après qu’un autre véhicule l’a projeté sur la route. Bien que les autorités aient confirmé que le piéton n’avait pas été initialement heurté par le véhicule de l'entreprise, l’incident a entraîné une suspension temporaire des ses opérations. Depuis, cette dernière a repris ses activités, mais cet épisode rappelle les défis associés à l’intégration des véhicules autonomes dans le réseau d’Uber.

Malgré cela, Uber et Cruise sont déterminés à avancer. Pour le premier, ce partenariat représente une occasion de revenir sur le marché des véhicules autonomes sans avoir à investir massivement dans le développement technologique. Pour le second, c’est l’opportunité d’atteindre plus d’utilisateurs et de prouver la fiabilité de ses taxis autonomes sur une plateforme de grande envergure.

