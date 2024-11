Ce navigateur risque bien de séduire les abonnés Spotify, le service de streaming y est accessible en un clic

Opera et Spotify viennent de signer un nouveau partenariat. Grâce à cette alliance, la plateforme de streaming est maintenant directement intégrée dans le navigateur. Plus besoin d'ouvrir un onglet ou d'écouter sa musique depuis son smartphone, les abonnés peuvent maintenant tout faire sans quitter Opera.

Il y a quelques semaines seulement, Opera a lancé officiellement la dernière version de son célèbre navigateur : Opera One R2. Au programme, design amélioré, meilleure prise en charge du multitâche, plus d'options de personnalisation ou encore une intégration plus poussée de son IA maison Aria.

Aujourd'hui, le navigateur poursuit sur cette bonne lancée avec l'annonce d'un nouveau partenariat de taille. En effet, Opera vient tout juste de signer une alliance avec l'un des poids lourds du streaming musical : Spotify. Concrètement, que va apporter cette union aux utilisateurs ?

A lire également : Opera devient Opera One et met l’IA générative et les échecs à l’honneur sur desktop et Android

Spotify devient le service de streaming par défaut d'Opera

Pour résumer, Spotify devient officiellement le service de streaming par défaut du lecteur musical intégré d'Opera One R2. En d'autres termes, les abonnés de la plateforme pour accéder directement à leurs playlists ou leurs podcasts préférés en cliquant simplement sur l'icône Spotify présente dans la barre latérale. Plus besoin d'ouvrir le service dans un autre onglet ou d'écouter sa musique depuis son smartphone, tout se fait sans quitter le navigateur.

“Nos utilisateurs aiment écouter de la musique et des podcasts tout en naviguant. Avec Spotify intégré dans la barre latérale d'Opera One, tout est désormais à portée de clic. Que ce soit en rédigeant un document, en réalisant des achats ou en organisant un voyage, chacun peut profiter de son contenu audio préféré sans interruption”, explique Joanna Czaika, directrice produit chez Opera.

Cette intégration native de Spotify dans le navigateur s'accompagne également de quelques fonctionnalités appréciables. Par exemple, le lecteur se chargera de réduire automatiquement le volume sonore et de mettre en pause la lecture si vous recevez un appel sur Skype, Microsoft Teams ou Discord par exemple.

D'après une étude menée par Opera, 66 % de ses utilisateurs écoutent leur musique sur leur téléphone, même lorsqu'ils travaillent sur leur ordinateur. Et parmi eux, 89 % apprécient l'idée d'avoir une solution qui leur permet de garder leur musique accessible sans avoir à jongler entre les onglets, applications ou sites web. On imagine que ce sont ces chiffres qui ont poussé Opera à signer ce partenariat avec Spotify.