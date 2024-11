Cette analyse approfondie nous révèle pourquoi les gens continuent de pirater des films et séries en Europe

Une étude européenne révèle de nouvelles informations sur le piratage en ligne et les facteurs qui l’influencent. Celle-ci dévoile des disparités entre pays et explore les raisons économiques derrière ces pratiques.

Le piratage numérique est un phénomène mondial influencé par de nombreux facteurs. En Europe, il touche tous les types de contenus, des séries télévisées aux logiciels, en passant par le sport et la musique. Souvent, les prix élevés des abonnements légaux contribuent à cette tendance. Par exemple, en France, l’arrivée de nouveaux diffuseurs comme DAZN a poussé certains spectateurs de football à se tourner vers des alternatives illégales, faute de moyens pour souscrire à plusieurs services à la fois. Cette réalité illustre un problème plus large : l’accessibilité des contenus numériques dans un contexte économique tendu.

Le dernier rapport de l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPO), intitulé « Online Copyright Infringement in the European Union », offre une analyse approfondie du piratage entre 2017 et 2023. Selon cette étude, ce phénomène s’est globalement stabilisé en 2023, mais les pratiques varient fortement selon les pays. En moyenne, les internautes européens effectuent dix visites par mois sur des sites de piratage. Toutefois, ce chiffre dépasse 20 visites dans des pays comme la Lettonie et la Lituanie, tandis qu’il chute à 7 ou 8 en Italie et en Allemagne.

Les inégalités économiques amplifient le piratage en ligne

L’étude de l’EUIPO met en évidence des liens clairs entre le piratage et les facteurs socio-économiques. Les pays avec des revenus moyens plus élevés et une sensibilisation accrue aux alternatives légales ont des taux de piratage plus bas. En revanche, des phénomènes comme le chômage des jeunes, une population jeune importante et des inégalités de revenus amplifient la consommation de contenus piratés. Le piratage de films et de sports en direct, en particulier, est fortement associé à ces disparités. Ces comportements traduisent souvent un accès limité à des services officiels jugés trop coûteux.

Le rapport souligne également la progression du piratage IPTV, un secteur difficile à mesurer précisément. En 2023, les visites sur les pages d’inscription à ces services illégaux ont augmenté de 10 %, avec 2,14 % des internautes européens concernés chaque mois. Ces chiffres confirment que la consommation illégale s’adapte et évolue, rendant la lutte contre cette pratique toujours plus complexe. Pour les décideurs politiques, ces données constituent une base précieuse pour ajuster les politiques publiques et encourager des alternatives accessibles et attractives.