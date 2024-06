The Penguin : la série Max sort l’artillerie lourde dans cette nouvelle bande-annonce

The Penguin, la future série de Max centrée sur le méchant iconique de Batman, vient de s'illustrer dans une nouvelle bande-annonce. L'occasion d'avoir un aperçu de l'ambiance du show, sombre et poisseuse à souhait.

Comme vous le savez peut-être, Max est officiellement disponible en France depuis ce 11 juin 2024. La nouvelle plateforme de streaming de la Warner Bros. Discovery compte sur son catalogue pour attirer les utilisateurs d'un marché déjà bien saturé.

Pour ce faire, elle va pouvoir s'appuyer sur la quasi-totalité des séries HBO. On y trouve évidemment de nombreuses pépites, à commencer par Games of Thrones, True Detective, Les Soprano, The Leftovers (une merveille), ou dernièrement The Last of Us pour ne citer qu'elles. Pour s'assurer un lancement couronné de succès, Max a également sorti l'artillerie lourde avec la saison 2 de House of The Dragon.

Et bien entendu, le service compte bien poursuivre sur cette lancée. A l'automne 2024, Max va faire plaisir à tous les fans de Batman avec The Penguin, une toute nouvelle série centrée sur Oswald Cobblepot aka Le Pingouin (Colin Farrel), soit l'un des adversaires les plus emblématiques du Chevalier noir.

The Penguin passe à l'action dans cette nouvelle bande-annonce

Après un premier trailer diffusé en mars 2024, Max vient justement de publier sur YouTube une nouvelle bande-annonce pour son show très attendu (disponible ci-dessus). Ces nouvelles images confirment la temporalité de la série. L'histoire de The Penguin se déroulera bien quelques jours à peine après les évènements du film The Batman de 2022 avec Robert Pattinson dans le rôle titre.

Une grande majeure partie de Gotham est encore sous les eaux après l'affrontement entre la chauve-souris et le Sphinx, tandis que la mort de Carmine Falcone, le baron local de la pègre, a laissé un vide… Un vide que le Pingouin a bien l'intention de combler au plus vite.

Mais comme le laisse entendre la bande-annonce, Cobblepot va devoir jouer des coudes, ou plutôt du flingue, pour devenir le nouveau caïd. D'autres partagent cette ambition, à l'image de Sofia Falcone, la fille du baron disparu, bien déterminée à reprendre le flambeau. Mais pour elle aussi, l'ascension s'annonce difficile, alors que les anciens vassaux de Falcone se verraient bien eux aussi au sommet. Peut-être trouvera-t-elle dans le Pingouin un allié inattendu ? La réponse en septembre 2024 lors de la sortie de The Penguin sur Max.