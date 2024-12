Voici le Blackbird, un taxi volant qui révolutionne la mobilité aérienne

CycloTech, une entreprise autrichienne basée à Linz, vient de dévoiler les plans de son innovant taxi volant baptisé « Blackbird ». Cette avancée technologique pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire de la mobilité urbaine grâce à son système de propulsion révolutionnaire.

Au cœur de cette innovation se trouve le « CycloRotor », un système de propulsion électrique qui s'inspire du principe du propulseur Voith Schneider, couramment utilisé dans la marine. Cette technologie unique repose sur des rotors circulaires équipés de petites pales qui tournent sur eux-mêmes, assurant à la fois la propulsion et la direction de l'appareil.

Le Blackbird se distingue des autres véhicules volants électriques à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) par sa maniabilité exceptionnelle. Grâce à ses six ensembles de cyclorotors, l'appareil peut se déplacer ou pivoter dans n'importe quelle direction en vol, et même effectuer des corrections de trajectoire précises. Cette caractéristique améliore considérablement le confort et la sécurité des passagers, particulièrement en cas de conditions météorologiques défavorables.

Quelles performances pour le Blackbird ?

Les performances du Blackbird sont prometteuses. Long de 4,9 mètres, il peut transporter deux personnes avec une charge maximale de 340 kilogrammes et atteindre une vitesse de 118 km/h. Le véhicule est également doté de portes papillon en verre et d'un tableau de bord numérique moderne.

Hans-Georg Kinsky, PDG de CycloTech, précise que son entreprise est la seule au monde à développer commercialement des cyclorotors comme système de propulsion principal. Cette technologie permet notamment de concevoir des appareils deux fois plus compacts que ceux utilisant des hélices traditionnelles.

CycloTech prévoit de faire voler un prototype grandeur nature début 2025. L'entreprise, qui a récemment levé 21,8 millions de dollars, envisage à terme de proposer un service de transport aérien similaire à Uber, permettant aux utilisateurs de réserver des trajets via leur smartphone.

Cette innovation pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans le transport urbain, transformant nos déplacements quotidiens et concrétisant enfin le rêve des voitures volantes, longtemps cantonné à la science-fiction. Mais comme toujours quand on évoque les taxi volants, il faudra probablement attendre encore un certain temps avant d’en voir voler régulièrement dans les airs.