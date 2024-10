Voici l’accessoire ultime pour installer votre home cinéma sans tirer de câbles

Installer un home cinéma chez soi peut vite devenir un cauchemar avec tous les câbles à gérer. Mais une solution innovante permet d'envoyer le son via les lignes électriques de la maison. Ce nouveau système pourrait bien simplifier la vie des amateurs de cinéma à domicile.

Installer un home cinéma complet implique souvent de devoir tirer des câbles à travers la pièce, une tâche aussi ennuyeuse que complexe. Même les solutions sans fil actuelles ne sont pas toujours parfaites, souffrant parfois de latence, de pertes de signal ou de limitations liées à la compatibilité entre les appareils.

La société américaine Fasetto propose une alternative innovante. Son système Audio Cu permet de transmettre du son haute définition via les lignes électriques de la maison. Ce système, récemment certifié pour le format Dolby Atmos, connu pour offrir un son immersif à 360 degrés, permet de recréer une ambiance de cinéma chez soi. Ce dernier est notamment utilisé sur des chaînes comme la recette Canal+ UHD HDR, qui diffuse des contenus en 4K.

Audio Cu permet d’envoyer le son Dolby Atmos via les câbles électriques de la maison

Audio Cu fonctionne de manière similaire aux dispositifs de réseau électrique domestique. Le son est transmis depuis un émetteur connecté à la télévision ou au récepteur AV, puis décodé par des boîtiers reliés aux enceintes. Ces derniers sont compatibles avec les enceintes utilisant des bornes de câblage traditionnelles. Le système supporte des configurations surround jusqu'à 7.1.2, offrant tous les avantages du Dolby Atmos sans l'encombrement des câbles traditionnels.

Cependant, le coût du système pourrait en freiner certains. Chaque enceinte nécessite un récepteur Audio Cu, qui sert également d’amplificateur, ce qui augmente le prix total de l’installation. Fasetto assure que la latence est réduite à moins de 20 millisecondes, avec une quasi absence de pertes de signal et d’interférences, contrairement aux systèmes sans fil traditionnels. En plus, tout se contrôle via une application mobile, simplifiant la configuration et la gestion du son. Si cette technologie tient ses promesses, elle pourrait bien révolutionner l’installation des home cinémas.