Canal+ accueille une toute nouvelle chaîne à la rentrée, votre TV 4K va être contente

A la surprise générale, Canal+ vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle chaîne dans son catalogue. Baptisée Canal+ UHD HDR, elle proposera de nombreux contenus de la chaîne (films, séries et rencontres sportives) dans une qualité d'image et sonore optimale.

Alors que France Télévisions est enfin passée à la 4K avec le coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris 2024, c'est au tour de Canal+ d'y passer à son tour.

Dans un communiqué de presse officiel, la chaîne cryptée vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau canal dans son catalogue déjà bien rempli. Après Canal+ Cinema, Canal+ Grand Ecran, Canal+ Box Office ou Canal+ Sport, faites donc place à Canal+ UHD HDR.

Comme son nom l'indique, cette chaîne a pour vocation de proposer les contenus de la chaîne dans une qualité d'image et sonore supérieure. La définition d'image passe donc en 4K HDR, tandis que certains films/séries/retransmissions sportives proposeront également du Dolby Atmos et du Dolby Vision.

Canal+ UHD HDR sera disponible sur le canal 100 sur votre box TV dès ce 10 septembre 2024. Précisons que la chaîne Evènement 4K HDR, utilisée notamment pour diffuser les flux d'autres services (comme Eurosport ou M6 durant l'Euro 2024) reste disponible également sur le canal 101.

Du foot, du rugby, du ciné… en 4K HDR

Et dès le 14 septembre, les abonnés pourront retrouver de nombreux programmes live en 4K HDR sur cette nouvelle chaîne, mais aussi sur Canal+ Foot. Il s'agit notamment :

des matchs des clubs français à domicile d'UEFA Champion's League, ainsi que les rencontres de la phase finale

deux matchs par semaine de la Premier League

les Grands Prix de Formule 1

les matchs du dimanche soir du TOP 14

Les premiers films et séries disponibles en 4K HDR vont débarquer dans la foulée. Ce sera notamment le cas de l'excellent Wonka avec Timothée Chalamet, accessible dès ce 13 septembre en 4K HDR et Dolby Atmos (en live et à la demande via MyCanal). Pour Argylle, le dernier film de Matthew Vaughn (Kingsman 1 et 2, KickAss), il faudra néanmoins se contenter de la 4K HDR lors de son arrivée le 20 septembre. La nouvelle série évènement Paris Has Fallen sera elle aussi diffusée en 4K HDR dès le 23 septembre.

Liste des appareils compatibles pour accéder à Canal+ UHD HDR

Attention toutefois, il faudra impérativement avoir du matériel compatible pour regarder Canal+ UHD HDR. En voici la liste :

décodeur Canal+ (G9/G10/G11 via satellite ou connecté à Internet)

Smart TV Samsung (2018-2023), TV LG (2019+, compatible Dolby Vision uniquement), TV Hisense (2020 et plus), TV Sony sous Android TV, TV TCL sous Android TV, TV Philips sous Android TV (si compatibles 4K HDR)

Apple TV 4K (2e génération et plus)

Nvidia Shield, Chromecast avec Google TV 4K, Amazon Fire Stick 4K et Fire Cube

décodeur Freebox Pop

décodeur Bouygues Brooklyn et Vancouver

décodeur SFR Connect

Pour rappel, Canal+ a récemment inclut dans son offre la plateforme de streaming Paramount+. Une manière de compenser la perte de la Ligue 1 peut-être ? Quoiqu'il en soit, ce sera l'occasion pour les abonnés de découvrir la toute nouvelle série Zorro avec Jean Dujardin, disponible dès ce 6 septembre 2024.