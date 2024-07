Voici à quoi pourrait ressembler le Galaxy Ring 2 de Samsung, avant même la sortie du premier

Grâce à un brevet de Samsung tout juste approuvé par l'autorité américaine compétente, nous avons un aperçu du possible Galaxy Ring 2, alors que le premier n'est pas encore sorti.



Au moment où nous publions cet article, nous sommes à deux jours de l'Unpacked de Samsung. L'événement lors duquel le constructeur coréen présentera ses nouveaux produits aura lieu le 10 juillet 2024 à Paris. On y attend les prochains pliables de la marque, le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, mais aussi la Galaxy Watch 7 et enfin, le premier modèle de ce qui sera sûrement une longue série : le Galaxy Ring. L'anneau connecté est très attendu dans la mesure où il s'agit d'un tout nouvel appareil.

Pour une première incursion dans ce secteur, Samsung veut visiblement faire les choses bien. Le Ring devrait être un concentré de technologies intéressantes notamment pour le suivi de sa santé, avec par exemple des capteurs pour surveiller la température de sa peau et détecter les ronflements. Des capacités qui ont un prix, forcément. On s'attend à ce que le Galaxy Ring soit vendu 449 €, plus cher que ses concurrents directs fabriqués par Oura. Mais alors que toutes ces informations ne sont pas encore confirmées officiellement, voilà qu’apparait ce qui pourrait être le Galaxy Ring 2.

Le possible Galaxy Ring 2 se dévoile en images avant la sortie du premier modèle

Le bureau américain des brevets vient en effet d'en valider un qui laisse peu de place aux doutes. Déposé en mai 2024 par Samsung, il montre un anneau pas totalement circulaire. Une partie s'allonge pour adopter une finition légèrement rectangulaire et c'est très certainement celle qui devra se placer “au-dessus” de votre doigt. Les schémas dévoilent également la présence de deux écrans, placés de part et d'autre de la structure centrale. Possiblement AMOLED, ils affichent des icones relatives à la batterie, les mails ou encore les messages.

Le document explique que plusieurs tailles seront disponibles, précisément 27 en Corée du Sud et 65 aux États-Unis. Plus l'anneau est grand, plus il est cher. À ce stade, personne ne peut dire si cet anneau connecté verra le jour, en tout cas sous cette forme précise. Il est possible que Samsung, comme beaucoup d'entreprises similaires, cherche juste protéger une idée en empêchant ses rivaux de la concrétiser avant elle.

