Galaxy Watch 7 et Ultra : fiches techniques et tarifs en euros, on sait tout des montres une semaine avant l’annonce

Alors que Samsung s’apprête à lancer une nouvelle série de montres connectées haut de gamme, les Galaxy Watch 7, le site Dealabs bien connu des français vient déjà de lever le voile sur tout ce qu’il faut savoir à leur sujet.

Il n’aura finalement pas fallu attendre la Galaxy Unpacked prévue le mercredi 10 juillet prochain pour tout connaître de la prochaine série de montres de Samsung, les Galaxy Watch 7. En effet, Dealabs a non seulement déjà publié ce qu’il fallait attendre des caractéristiques techniques des appareils, mais également de leurs tarifs.

Cette année, Samsung va lancer deux montres connectées, la Galaxy Watch 7 et un modèle Ultra. Si la première sera proposée en 4 versions et 2 tailles, la deuxième sortira dans une version unique 47 mm avec connectivité Bluetooth et 4G.

Que sait-on de la fiche technique des Galaxy Watch 7 ?

La Galaxy Watch 7 sera lancée avec des boîtiers de 40 ou 44 mm, et en version Bluetooth ou Bluetooth + 4G. Elles offriront des écrans SUPER AMOLED de 1,3 et 1,5 pouce, respectivement, comme c’était déjà le cas l’année précédente.

La principale nouveauté des montres est le processeur, un Exynos W1000 gravé en 3 nm, une première pour une montre connectée. Il sera épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de ROM, et la montre pourra compter sur une résistance à la poussière IP68 et une résistance à l’eau 5 ATM.

L’autonomie s’annonce donc meilleure que la génération précédente grâce au processeur plus avancé, mais les montres pourront aussi compter sur des batteries de 300 mAh ou 425 mAh, selon la taille choisie.

De son côté, la Galaxy Watch Ultra se démarque non seulement grâce à son design atypique, mais surtout grâce à sa batterie beaucoup plus grande. Elle peut compter sur un accumulateur de 590 mAh, chargé d’alimenter l’écran de 1,5 pouces du modèle unique en 47 mm. Elle se montrera peut-être aussi un peu plus résistance avec son boîtier en titane, lorsque la Galaxy Watch 7 doit se contenter d’un “Aluminium Armor”. Notons enfin toutes les montres fonctionneront sous Wear OS Powered by Samsung 5.0 et One UI Watch 6.0.

Quels tarifs pour les Galaxy Watch 7 et Ultra ?

La bonne nouvelle, c’est que les tarifs de la Galaxy Watch 7 seront identiques à ceux de la génération précédente. C’est essentiellement la Galaxy Watch Ultra qui sera, comme on l’attendait, beaucoup plus chère que les autres. Voici les prix attendus en France :

Galaxy Watch 7 40 mm Bluetooth (Vert, Crème) : 319 euros

Galaxy Watch 7 40 mm Bluetooth + 4G (Vert, Crème) : 369 euros

Galaxy Watch 7 44 mm Bluetooth (Vert, Crème) : 349 euros

Galaxy Watch 7 44 mm Bluetooth + 4G (Vert, Argent) : 399 euros

Galaxy Watch Ultra 47 mm Bluetooth + 4G (Gris Titane/Orange, Argent Titane/Noir, Blanc TItane/Blanc) : 699€

Source : Dealabs