VLC 4.0 : VideoLAN prépare une refonte complète de l’interface pour 2021

La prochaine version de VLC se verra dotée d'une toute nouvelle interface, bien plus moderne selon ses créateurs. La mise à jour est prévue pour 2021, pour célébrer les 20 ans d'existence du lecteur de médias, ainsi que ses 3,5 milliards de téléchargements. Aucune date précise n'a été évoquée.

Il y a 20 ans sortait VLC Media Player, sans doute l'un des lecteurs de médias les plus populaires de tous les temps. Son succès tient avant tout à la quantité totalement folle de formats avec lesquels il est compatible, mais aussi à son ADN open source. Aujourd'hui, on compte un total de 3,5 milliards de téléchargements de l'application. Pour fêter ces chiffres, Jean-Baptiste Kempf, le PDG de VideoLAN, a annoncé qu'une nouvelle interface serait déployée cette année, à l'occasion de la mise à jour 4.0.

Cette dernière a d'ores et déjà été présentée lors du FOSDEM 2019, et prévoit de tout chambouler. Il faut dire que s'il brille par sa simplicité d'utilisation et par les nombreuses fonctionnalités disponibles, le lecteur souffre d'un design pour le moins dépassé. Mais cela va bientôt changer, affirme Jean-Baptiste Kempf, dans une interview dans Protocol : “Nous avons modifié l'interface pour qu'elle soit plus moderne”. Sans donner pour le moment plus de détail.

VLC 4.0 va apporter son lot de nouveautés

La mise à jour ne s'intéresse pas qu'au design. VideoLAN travaille également sur une meilleure intégration des contenus web, mais “à la façon de VLC” affirme Jean-Baptiste Kempf. Concrètement, l'application ne va pas se contenter de proposer le même catalogue de vidéos à tous ses utilisateurs. À la place, VLC va s'équiper d'extensions qui permettront d'accéder à du contenu externe. À ce propos, la firme n'exclut pas la possibilité d'inclure de la publicité dans le dispositif pour financer le projet.

Autre révélation : VLC va se doter d'une nouvelle version pour le web. Jusqu'à récemment, le lecteur disposait d'un plug-in fonctionnant de la même manière que Flash, mais ce dernier n'est plus compatible avec la plupart des navigateurs. Les développeurs travaillent cette fois sur un lecteur à part entière reposant sur WebAssembly et JavaScript. Pour finir, Jean-Baptiste Kempf a dévoilé un projet baptisé Moviepedia, qui aura pour vocation de concurrencer IMDb en permettant d'éditer les contenus à la manière de Wikipedia.

