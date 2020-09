VLC 3.3 pour Android : une nouvelle interface vient tout changer !

VLC pour Android fait l'objet d'un relooking… Et quel relooking ! L'application, qui passe en version 3.3, gagne en confort d'utilisation et simplifie grandement l'accès à ses nombreuses fonctionnalités. On fait le tour du nouveau propriétaire.

La version Android du lecteur multimédia VLC fait peau neuve. L'application, qui débarque en version 3.3, s'enrichit d'une barre de navigation accessible depuis l'écran principal, regroupe les explorateurs de fichiers locaux et du réseau, permet de mieux synchroniser l'audio avec la vidéo, etc. Bref, ce sont plus d'une dizaine d'importantes modifications qui ont été apportées au lecteur.

VLC 3.3 se dote d'une nouvelle interface plus riche et plus facile d'accès

Si la version 3.2 de VLC nous avait offert quelques nouveautés pertinentes, celles de l'édition 3.3 sont encore plus visibles et plus intéressantes. Première nouveauté : VLC 3.3 pour Android offre désormais une barre de navigation située tout en bas de l'interface. Celle-ci permet d'accéder aux fonctions les plus usuelles de l'application, comme la navigation dans les vidéos ou dans les fichiers musicaux, l'accès à l'explorateur de fichiers, le gestionnaire de playlists, etc. Cette fonction existait déjà dans la précédente édition de l'application, mais n'était pas forcément des plus visibles (il fallait dérouler le menu burger situé tout en haut à gauche de l'interface).

L'explorateur permet désormais de naviguer à la fois dans les dossiers stockés sur le smartphone, mais également dans ceux situés sur le réseau local. Jusqu'à présent, il s'agissait de deux options bien distinctes (Dossiers d'une part, et Réseau local d'autre part). Les deux fonctions ont donc fusionné en une seule.

Autre nouveauté : le lecteur audio affiche désormais la progression globale de la file d'attente de la playlist. Quant à l'outil de téléchargement de sous-titres, il a été repensé, afin d'en faciliter la recherche.

Le module de lecture vidéo s'améliore lui aussi

Les développeurs ont également amélioré le design du lecteur vidéo. La fonction de verrouillage de l'écran est désormais accessible dans les commandes de lecture ou via les options avancées de VLC. Ils ont par ailleurs conçu un nouveau module dédié à la synchronisation des pistes audio ou de sous-titres. Il faut bien avouer que la resynchronisation entre l'audio et la vidéo relève parfois d'un véritable parcours du combattant. Plus simple d'accès et surtout moins abscons, le nouveau module permet de resynchroniser ses vidéos instantanément, tout en affinant les réglages.

Toutes ces fonctionnalités concernent à la fois la version d'Android pour smartphones et tablettes, mais également l'édition pour Android TV, qui vient juste de passer en version 11. VLC précise au passage que la lecture de DVD et de Blu-Ray a été améliorée : l'application sauvegarde désormais la progression de lecture, afin de reprendre un film à l'endroit même où vous vous êtes arrêté.

Le mode sombre, appelé Mode Jour-Nuit dans VLC, a également été revu et corrigé puisqu'il est désormais présent partout et “affiche désormais un thème complètement noir”. Enfin, l'application permet de “sponsoriser” ses développeurs en leur envoyant un peu d'argent, argent destiné à améliorer le lecteur.

Cette nouvelle édition n'est pas encore disponible pour tous sur le Play Store de Google, mais son déploiement total ne devrait pas tarder.

VLC sur Google Play Store

VLC 3.3 sur APK Mirror