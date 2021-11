Vivobook Slate 13 : Asus dévoile un concurrent au Surface Pro avec écran OLED à moins de 500 euros

Asus a levé le voile sur l’un de ses produits phares de cette fin d’année : le Vivobook Slate 13 OLED. Il propose un format deux-en-un, à l’image de ce que fait Microsoft avec le Surface Pro. Toutefois, la marque taïwanaise offre quelque chose en plus à l’utilisateur, à savoir un écran OLED.

La présence d’un écran OLED dans un ordinateur est un argument fort en 2021 et Asus l’a bien compris en l’incluant sur bon nombre de ses produits. Le dernier en date est le Vivobook Slate 13 OLED. En plus d’offrir une dalle bien meilleure que le classique LCD, il adopte un format deux-en-un inspiré de celui du Surface Pro de Microsoft. Une machine avant tout dédiée au divertissement et au travail bureautique simple.

Nous avons donc un ordinateur en plusieurs parties. La principale est la partie écran (qui embarque tous les composants et qui fait 785 grammes). Elle arbore une dalle OLED de 13,3 pouces en 1080p et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’OLED a le mérite d’apporter des contrastes beaucoup plus élevés que le LCD, avec des noirs profonds (le pixel est éteint pour afficher cette couleur) et des blancs éclatants. Asus promet aussi des couleurs plus vibrantes. Sur ce point, nous demandons à voir ce que va faire le constructeur au niveau du calibrage.

L’Asus Vivobook Slate 13 OLED est avant tout un PC portable

La partie écran dispose d’un pied rétractable à l’arrière une fois la coque dédiée attachée via un système d'aimants. Le Vivobook peut alors s’incliner jusqu’à 170 degrés, pratique pour regarder des films. L’utilisation tablette est bien évidemment mise en avant, surtout que Windows 11 mise sur de nombreuses améliorations sur ce point.

Il ne faut pas oublier que le Vivobook Slate 13 OLED est avant tout un ordinateur portable. Ainsi, Asus propose un clavier qui s’attache de manière magnétique à la tablette. Il permet de l’utiliser comme station de travail, comme un ultra-portable classique. En plus des touches, nous avons évidemment un trackpad. Un stylet est également présent pour prendre des notes ou faire du dessin. Il peut aussi s’accrocher au corps de la tablette pour le transport.

A l’intérieur de la machine, nous trouvons des composants très modestes. Le Vivobook Slate 13 OLED est ainsi propulsé par un processeur Intel Pentium Silver N6000 avec soit 4 Go de RAM, soit 8 Go. De quoi faire du Word, un peu de navigation Internet ou de Netflix, mais pas beaucoup plus. Pour jouer sur votre machine, il faudra passer par l’option cloud gaming. Pour ce qui est de la mémoire, Asus impose un SSD eMMC de 128 Go. Côté connectique, la machine va droit au but avec deux ports USB Type-C 3.2, un lecteur de cartes microSD ainsi qu’un port Jack de 3,5 mm.

Asus propose le PC OLED le moins cher du marché

Dernier point important à retenir : l’Asus Vivobook Slate 13 OLED dispose de Windows 11 S par défaut. On ne peut donc qu’installer des applications issues du Windows Store. Pour ceux qui ne veulent pas se limiter, il est possible de passer sur Windows 11 classique de manière très simple en l’activant dans les options.

Asus mise donc sur son écran OLED pour séduire, mais aussi sur son prix très agressif. La tablette seule (4Go de RAM) sera commercialisée à 499 euros, un tour de force pour un PC avec un écran de ce type. Des packs seront proposés à l’utilisateur. S'il veut inclure le clavier, il lui en coûtera 599 euros. Pour 699 euros, la marque offrira un pack avec une housse et le stylet inclus. L’ordinateur sera disponible sur le marché avant la fin de l’année.

Il est en tout cas intéressant de voir Asus tenter des choses. L’arrivée de Windows 11 permet de remettre le format tablette et deux-en-un sur le devant de la scène. Ne reste maintenant qu’à voir si le public sera séduit ou non.