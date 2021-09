Surface Pro 8 : écran 120 Hz, ports Thunderbolt, nouveau stylet, Microsoft dépoussière son PC phare

Microsoft a levé le voile sur son nouveau PC deux-en-un : Surface Pro 8. Si celui-ci ne révolutionne pas vraiment la formule, elle apporte plusieurs améliorations appréciables, notamment au niveau de l’écran. Ce PC-tablette reste toujours le produit phare de Microsoft.

Microsoft vient de tenir sa conférence en ligne pendant laquelle l'entreprise a annoncé ses nouveaux produits Surface. Bien que la gamme se soit élargie depuis le premier modèle en 2012, notamment avec les Book, Go et même Duo, le Surface Pro reste le produit phare de la firme de Redmond. Aujourd’hui plus que jamais avec Surface Pro 8.

Pas de révolution pour ce nouveau modèle qui reprend logiquement la formule instaurée depuis sa création : une partie écran dans laquelle nous trouvons tous les composants et la connectique ainsi qu’un clavier détachable vendu à part. Une fois ces deux parties combinées, nous avons un ultra-portable très agréable au quotidien. En plus de tout cela, un stylet (qui s’achète aussi séparément) peut être utilisé dans les applications dédiées.

À lire aussi – Test Surface Laptop 4 : un ultra-portable d’exception malgré quelques petits défauts

Microsoft offre un écran de 120 Hz à Surface Pro 8

Surface Pro 8 apporte un design revu par rapport au 7, notamment avec des bords d’écrans moins larges. La tablette embarque une dalle de 13 pouces, contre 12,3 sur les précédents modèles de Surface Pro. toujours en 3 :2, mais avec une nouveauté de taille : un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Idéal pour jouer sur xCloud. On sait que la firme de Redmond mise beaucoup sur cet aspect en ce moment. Ce taux de rafraichissement est adaptatif, ce qui permet de baisser le framerate si l’utilisateur n’en a pas besoin. Idéal pour gagner un peu en autonomie. Notez au passage que l'écran dispose également d'une nouvelle technologie qui s'adapte à la luminosité ambiante. Enfin, l’écran de Surface Pro 8 prend également en charge les technologies Adaptive Color et Dolby Vision.

Nouveau stylet, nouveaux ports en Thunderbolt 4, mais un connecteur de charge propriétaire

Le clavier de l'appareil accueille désormais un nouveau stylet baptisé Surface Slim 2 et qui promet d'être “ultra-fin” si l'on en croit Microsoft. À l’intérieur de l'appareil, nous trouvons un processeur Intel Core de 11e génération (pas de 12e génération comme on pouvait l’espérer, donc, ni de processeur AMD) ainsi qu’un SSD démontable. Pratique pour augmenter la capacité ou tout simplement en changer.

Côté connectique, Microsoft dit adieu au vieux port USB-A et offre deux ports USB-C Thunderbolt 4 à son PC. En revanche, pour la charge, rien ne change : c'est toujours le Surface Connect (un format propriétaire) qui permet d'alimenter l'appareil. Dommage. En termes d'autonomie, Microsoft annonce une durée de vie de 16 heures. Voici un résumé des caractéristiques techniques fournies par Microsoft :

Dimensions : 27,9 x 20 x 0,93 cm

Processeur Intel de 11ème génération i5 ou i7

Un écran PixelSens de 13 pouces

Plusieurs options de stockage : 128GB, 256GB , 512GB, 1TB

2 ports USB 4.0 avec prise en charge des technologies Thunderbolt™ 4 , 1 port Surface Connect et une prise casque

Authentification faciale avec Windows Hello

Bien entendu, le tout fonctionne sur Windows 11. Les nouvelles Surface, la Pro 8 en tête, sont en effet les étendards de ce nouvel OS. Microsoft espère ainsi inciter les utilisateurs à franchir le pas en s’offrant un nouvel ordinateur. Le PC sortira le 28 octobre prochain en France (le 5 octobre aux Etats-Unis) pour un prix de départ à 1179 euros.