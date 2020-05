X50 Pro : Vivo stabilise son capteur photo avec un « vrai » gimbal

Le Vivo X50 Pro a eu le droit à un teaser centré sur sa caméra. Si la vidéo ne dévoile pas grand-chose, elle suggère tout de même un capteur gimbal capable de pivoter à 360 degrés. Le smartphone devrait être présenté en juin.

Le Vivo X50 Pro continue de susciter l’envie avec une nouvelle vidéo teaser. Le constructeur mise cette fois sur l’appareil photo de son smartphone. On peut y voir l’APN monté sur un pied bouger dans tous les sens, ce qui laisse supposer un capteur de type gimbal. Déjà présent sur le concept phone Apex 2020, ce capteur reste stable en toutes circonstances. Un gros plus pour les vidéos, puisque ce serait comme avoir un produit comme l’Osmo Pocket de DJI directement dans son téléphone. Le smartphone devrait proposer trois capteurs, dont un principal doté d’une focale de 16-135 mm et un zoom optique x5.

Présentation le 1er juin

Le smartphone reste encore bien mystérieux. Mais il sera présenté le 1er juin prochain, a annoncé Vivo. Il ne sera pas seul, puisque trois produits sont attendus : le X50 Pro, le X50 Lite et le X50 classique. La caméra capable de pivoter à 360 degrés pourrait ne pas être la seule innovation issue de l’Apex 2020. On peut espérer voir un écran bordeless et peut être des boutons haptiques sur les tranches pour remplacer les éternels boutons physiques. Une chose est cependant certaine, la caméra frontale placée directement sous l’écran ne sera pas de la partie, puisqu’une image fuitée du X50 classique laisse apparaître un poinçon en haut à gauche.

Ces X50 devraient remplacer les X30 et X30 Pro, annoncés en décembre 2019. Ces derniers étaient équipés par Samsung en ce qui concerne les écrans (AMOLED) et le processeur (Exynos). Le X30 embarquait un triple capteur dont le principal faisait 64 mégapixels.

Si les X50 restent dans les pas de leurs prédécesseurs, ils devraient être vendus autour des 500 euros. Reste maintenant à attendre une officialisation de la part de Vivo, qui aura lieu le 1er juin prochain.