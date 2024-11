Vite, l’Apple HomePod Mini est à petit prix pour le Black Friday !

Les offres du Black Friday sont dévoilées et cette année encore, les enseignes cassent les prix de nombreux produits high-tech. Vous cherchez une enceinte connectée ? Boulanger propose actuellement l’Apple HomePod Mini 20 € moins cher, à savoir 89,99€ au lieu de 109,99€. Profitez-en pour vous équiper à prix réduit.

Les enceintes connectées sont devenues indispensables dans nos maisons. Et pour cause, en plus de vous donner la possibilité d’écouter des contenus sonores, ces petits appareils intelligents profitent de nombreuses fonctionnalités. Vous êtes fan de l’univers Apple ? Durant le Black Friday, vous pouvez vous équiper du HomePod Mini à prix ultra canon.

Ça se passe chez Boulanger. Alors qu’il est toujours en vente à 109,99€ sur le site officiel de la marque à la pomme, vous pouvez actuellement trouver l’Apple HomePod Mini à 89,99€ seulement. C’est tout simplement son meilleur prix !

Comme son nom l’indique, le HomePod Mini est la version compact du HomePod d’Apple. Il est équipé du même réseau de LED colorées sur le dessus qui s’animent au rythme de la musique afin de vous offrir une ambiance lumineuse unique. Mais il ne mesure que 8,43 cm de haut contre 16,8 cm pour le HomePod classique.

Côté design, tout comme le modèle standard, il est recouvert d'un revêtement en tissé mesh sans couture apparente. Il arbore ainsi un look épuré typique des produits Apple. Sa forme sphérique vous offre un son à 360 degrés. À son sommet, on retrouve une surface plane tactile qui vous permet de contrôler l’enceinte connectée. Vous pouvez aussi utiliser votre voix pour contrôler les appareils compatibles. Grâce à Siri, vous pourrez par exemple éteindre les lumières, lancer un minuteur, commander vos volets…

Enfin, malgré sa petite taille, l’Apple HomePod Mini est capable d’offrir un son puissant et riche. Il peut s'appairer à d'autres HomePod pour passer en multiroom.

