Viagogo : l’UFC-Que Choisir accuse le site d’arnaquer les internautes

Viagogo, le site de revente de billets en ligne, est dans le collimateur de l’UFC-Que Choisir. L’association de défense des consommateurs accuse le site web de « pratiques commerciales trompeuses » destinées à arnaquer les internautes. La plateforme est notamment accusée de mettre la pression sur les utilisateurs, d’ajouter des frais supplémentaires après la commande et de vendre illégalement des billets sans l’accord des organisateurs.

Ce mardi 18 février 2020, l’UFC-Que Choisir a déposé plainte contre Viagogo devant le Tribunal judiciaire de Paris. Dans un communiqué, l’association accuse le site de revente de billets de « pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives et revente de billets sans autorisation ». Pour prouver ses dires, l’UFC a collecté 500 témoignages d’acheteurs lésés.

Lancé en 2006 et disponible dans plus de 70 pays différents, Viagogo permet aux internautes d’acheter des places pour des concerts, des événements sportifs ou encore des festivals en ligne. La plateforme s’appuie sur des partenariats avec des artistes, producteurs et clubs de sports. « Nous représentons le marché secondaire de billets pour les événements en direct le plus grand au monde » explique Viagogo sur son site web.

Viagogo est accusé de cacher le prix final des billets

« Jouant sur la soi-disant rareté des places disponibles, le site multiplie les alertes, les chronomètres oppressants, les messages biaisés pour précipiter l’acte d’achat du consommateur, tout en lui occultant l’information essentielle, à savoir le prix » déclare l’UFC. Lors de l’achat d’un billet, l’internaute est en effet envahi de messages alarmants destinés à lui mettre la pression.

En consultant le site, nous avons en effet pu lire des avertissements comme « 5340 personnes ont vu les événements de UEFA Champions League 2019-20 au cours de la dernière heure » ou « ces billets seront probablement bientôt tous écoulés ». La méthode n’est pas rare. Un site comme Booking abuse aussi de messages de cet acabit. « Ces méthodes sont clairement agressives et trompeuses » tacle l’UFC.

Ce n’est pas tout. L’association de défense des consommateurs accuse aussi Viagogo de cacher le prix final de leur commande aux internautes. « Jusqu’à récemment le site ajoutait des frais supplémentaires au prix initial que le consommateur ne découvrait qu’une fois sa commande confirmée et son compte débité » ajoute l’UFC, qui précise que c’est « l’architecture du site qui est en cause ». La loi oblige pourtant les commerçants à permettre aux internautes de vérifier le prix et le contenu de leur commande à deux reprises.

Le site de revente accumule les plaintes

Selon l’UFC, le fonctionnement de Viagogo est même tout simplement illégal. En France, il est en effet interdit de revendre une importante quantité de billets sans l’autorisation des organisateurs de l’événement. Cette législation vise à « empêcher la revente de billets à des fins spéculatives notamment par le biais de plateformes en ligne, aux dépens des consommateurs et des organisateurs ».

Pour cette raison, Viagogo fait l’objet de plusieurs plaintes en provenance de plusieurs pays d’Europe, dont le Royaume-Uni ou la France. Ces dernières années, la Fifa a aussi déposé plainte contre le site pour pratiques commerciales illicites et trompeuses. « La Fifa a reçu de nombreuses plaintes de particuliers, d’associations de défense des consommateurs et d’autres acteurs du marché au sujet des pratiques opaques et trompeuses de Viagogo » expliquait la Fifa en juin 2018. En France, le site est aussi dans le collimateur du Prodiss, syndicat national du spectacle et de la variété. Le syndicat regrette les « nombreuses offres illicites de billets » disponibles sur Viagogo.

Il y a quelques semaines, l’UFC-Que Choisir s’est aussi attaqué au site LastMinute pour des raisons similaires. L’association accusait la plateforme de piéger les internautes avec des assurances voyage imposées au dernier moment. Avez-vous déjà rencontré des problèmes lors d’un achat sur Viagogo ou LastMinute ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : UFC Que Choisir