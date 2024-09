Vous avez découvert un fond d'écran Carrousel sur l'écran de verrouillage de votre téléphone Xiaomi et vous ne trouvez pas la solution pour le désactiver ? Pas de panique ! En quelques gestes simples sur votre appareil, vous allez pouvoir retrouver votre fond d'écran d'origine.

Si vous possédez un smartphone Xiaomi, vous savez sans doute que votre appareil fonctionne sous le récent système HyperOS mais également sous Android avec une surcouche logicielle MIUI. Cette surcouche logicielle dédiée aux téléphones de la marque chinoise intègre diverses applications comme Wallpaper Carousel (ou “fond d'écran Carrousel”) qui est disponible depuis la mise à jour MIUI 12.5.

Vous pouvez désactiver/désinstaller le fond d'écran Carrousel de votre téléphone Xiaomi grâce à cette astuce

Dans le même genre que le flux Discover de Google, l'application Wallpaper Carousel peut afficher, en plus des fonds d'écrans dynamiques, des suggestions d'articles lorsque le téléphone Xiaomi est sur le point d'être déverrouillé. Les suggestions d'articles en question en provenance du fond d'écran Carrousel et basées sur des collectes de données mobiles peuvent être désactivées. Voici la marche à suivre :

Aller dans les paramètres du smartphone Xiaomi Défiler légèrement en bas et appuyer sur “Toujours afficher et Écran de verrouillage” Dans la partie “Écran de verrouillage”, appuyer sur “Fond d'écran Carrousel”



Décocher la pastille bleue correspondant à la désactivation du fond d'écran Carrousel Par précaution, décocher aussi la pastille bleue “Mettre à jour les fonds d'écran en utilisant les données mobiles” Sélectionner la réponse liée à la question “Pourquoi désactivez-vous le fond d'écran Carrousel ?” Enfin, appuyer sur le bouton “Envoyer”



Pour désinstaller l'application Wallpaper Carousel, il suffit de se rendre dans les Paramètres du téléphone puis “À propos de l'appareil”. Sélectionnez Stockage et appuyez sur “Applications et données”. Recherchez “Fond d'écran Carrousel” dans la liste des applications et sélectionnez-la. Appuyez sur “Désinstaller l'application” en bas de l'écran. Enfin, appuyez sur OK dans la fenêtre pour confirmer votre choix. L'application sera désinstallée.

En suivant l'ensemble de ces étapes, vous retrouverez alors votre fond d'écran personnalisé que vous avez pu enregistrer auparavant.