Avec cette mise à jour de Google Discover, vous ne manquerez plus aucune sortie

Google prépare une nouvelle fonctionnalité pour son flux Discover. Cette dernière permettra aux utilisateurs de suivre facilement les nouveautés en matière de films et séries. Bien que les détails soient encore limités, cette option pourrait transformer la manière dont les sorties sont découvertes.

Google Discover est un flux d'actualités personnalisées qui propose des articles, des vidéos et d'autres contenus basés sur l'historique de navigation de l'utilisateur. Depuis son lancement, il a évolué pour devenir un outil incontournable pour des millions d'utilisateurs Android. Au fil du temps, Google a introduit plusieurs fonctionnalités pour enrichir ce flux, comme l'ajout de pieds de page pour explorer des articles connexes ou la création d'un onglet rassemblant tous les contenus “aimés”. Aujourd'hui, la société continue d'améliorer cet outil en explorant de nouvelles fonctions.

Une récente analyse du code de la version bêta 15.32.37.28 de l'application Google a révélé qu'une nouvelle carte dédiée aux films et aux séries pourrait bientôt voir le jour dans Discover. Cette fonctionnalité pourrait permettre aux utilisateurs de suivre facilement les sorties à venir, qu'il s'agisse de films en salle ou de séries disponibles sur diverses plateformes. Bien que cette option soit encore en phase de développement, elle pourrait être intégrée dans une prochaine mise à jour.

Google Discover pourrait bientôt afficher les nouvelles séries disponibles en streaming

La future carte pour les films et séries afficherait des informations telles que le titre, la durée, et un aperçu de l'affiche. Elle indiquerait également si un film est actuellement en salle ou disponible en streaming. Pour les séries, bien que les détails restent à confirmer, la carte pourrait inclure le titre, le nombre d'épisodes et la plateforme de diffusion. Cette nouveauté s'ajouterait aux options existantes comme la météo ou les scores sportifs afin de rendre Discover encore plus complet et pertinent.

Sur le même sujet – Le Google Play Store vous demande votre localisation pour installer des applications, voici pourquoi

L'intégration de cette nouvelle carte montre que Google cherche à rendre son flux Discover toujours plus utile et adapté aux utilisateurs. Si elle est déployée, cette fonctionnalité simplifierait la découverte de nouveautés et pourrait devenir un atout pour les amateurs de films et de séries. Comme pour toutes les fonctionnalités issues d'une analyse d'APK, il reste à voir si elle sera effectivement déployée.

Source : Android Authority