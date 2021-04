Disney + : les films Spider-Man rejoignent enfin les autres productions Marvel

Disney+ va enfin pouvoir diffuser tous les films Spider-Man. La firme de Mickey vient de passer un accord avec Sony Pictures, toujours propriétaire des droits des métrages. L'homme araignée va donc rejoindre les autres production Marvel disponibles sur le catalogue. Malheureusement, ce deal ne concerne que les Etats-Unis.

Lors de son lancement en fin 2019, Disney+ ne proposait aucun film Spider-Man dans la section réservée aux productions Marvel Studios. Les droits des films mettant en scène le tisseur appartiennent en effet toujours à Sony Pictures. De facto, le géant du streaming n'était pas en mesure de proposer l'intégralité du MCU (Marvel Cinematic Universe) à ses abonnés. Pour inclure Spider-Man à l'univers partagé mis en place depuis Iron Man et Avengers, Marvel avait en effet été contraint de négocier avec Sony.

De son côté, Sony Pictures a passé un accord de distribution avec Netflix, le numéro 1 du streaming. Dès 2022, Netflix proposera en exclusivité les nouveaux films de Sony comme Spider-Man avec Tom Holland et Jumanji dans son catalogue. L'accord est prévu jusqu'en 2026.

Disney+ diffusera tous les films Sony après Netflix

Néanmoins, le partenariat entre Sony et Netflix n'empêche pas le studio japonais de vendre les droits de diffusion à d'autres plateformes. Dans ce contexte, Sony et Disney sont parvenus à un accord. Après la période d'exclusivité négociée avec Netflix, tous les métrages Sony sortis entre 2022 et 2026 débarqueront dans le catalogue Disney+. Les films Spider-Man comme Homecoming, Far from Home ou le futur No Way Home sont concernés.

Concrètement, Netflix pourra diffuser les films 9 mois après leur sortie dans les salles de cinéma. Les productions resteront exclusivement dans le catalogue Netflix pendant une période d'un an. Une fois ces 12 mois écoulés, ils seront transférés sur Disney+. D'après les informations de Deadline, Sony est parvenu à obtenir plus de 3 milliards de dollars en négociant avec Disney et Netflix.

Malheureusement, cet accord de grande ampleur ne concerne que les Etats-Unis. Dans les autres pays, des accords de distribution spécifiques ont pu être passés entre Sony et d'autres géant de la VOD. On vous en dit plus dès que possible sur le retour de Spider-Man sur Disney+. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Deadline