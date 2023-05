Valve est la nouvelle cible de cette société qui a déjà fait plier Apple et Google

Immersion Corporation est une entreprise fondée dans les années 90. Si à ses débuts, elle s’est spécialisée dans les technologies de retour haptique, elle s’est depuis fait connaître pour sa politique agressive en matière d’acquisition de brevets.

Dès 2002, Immersion Corporation a poursuivi Sony et Microsoft en justice, les accusant d’avoir indûment utilisé une technologie brevetée dans les manettes de leurs consoles de jeu. Si les règlements amiables ou les procès qui s’en sont suivis n’ont pas fait les gros titres de la presse, les dirigeants de la compagnie peuvent néanmoins se targuer d’avoir à chaque fois eu gain de cause. Aujourd’hui, les juristes d'Immersion réclament de l’argent à Valve.

Les dirigeants d’Immersion Corporation reprochent à Valve d’avoir violé un ou plusieurs de leurs brevets, et de les avoir utilisés dans le Steam Deck, la console de jeu portable, et dans le casque VR Valve Index. Selon The Verge, « Immersion Corporation demande des dommages et intérêts, des redevances, ainsi qu’une injonction interdisant à Valve de déployer, d’exploiter, d’entretenir, de tester et d’utiliser » les technologies susmentionnées. À moins que le fabricant ne se décide à licencier lesdites technologies, bien évidemment.

Valve est poursuivi pour la technologie de vibration utilisée dans sa console portable

Immersion est certes connu pour avoir inventé des technologies de vibration de manettes, que l’on retrouve d’ailleurs dans la Nintendo Switch, mais il est désormais célèbre pour avoir accumulé tant de brevets que ses dirigeants se contentent désormais d’attaquer les compagnies qui, de près ou de loin, utilisent des technologies identiques. Cette tactique prédatrice a jusqu’ici bien fonctionné. Plutôt que d’aller jusqu’au procès et de défendre leurs propriétés intellectuelles, des compagnies telles que Sony, Microsoft, ou encore Apple ont préféré régler le problème à l’amiable, contre monnaie sonnante et trébuchante.

On s’en doute, Valve se serait bien passé d’une telle affaire, à l’heure où son Steam Deck rencontre une concurrence toujours plus forte. En plus de la console de jeu de Nintendo, la compagnie américaine doit désormais faire face à la ROG Ally et à la G Cloud de Logitech, lancée en Europe à un tarif très agressif.