Utiliser Google Maps est bien plus simple sur les Samsung sous One UI 7, plus besoin de déverrouiller votre smartphone pour naviguer

Samsung a lancé One UI 7 avec une nouvelle fonctionnalité appelée Now Bar, qui affiche des activités en direct sur l’écran de verrouillage. Jusqu’ici limitée à quelques usages, elle prend désormais en charge Google Maps. Une mise à jour permet aux utilisateurs de suivre leur navigation directement depuis l’écran verrouillé.

Samsung a officialisé la version stable de One UI 7 avec le lancement des Galaxy S25 le 22 janvier dernier. Cette mise à jour introduit plusieurs nouveautés, dont la Now Bar, une barre affichant des activités en direct sur l’écran de verrouillage, que l’on a pu essayer lors de notre test du Galaxy S25 Ultra. Jusqu’à présent, elle était utilisée pour afficher des minuteries, de la musique ou des routines. Mais une rumeur évoquait l’arrivée d’une compatibilité avec Google Maps.

L’attente est terminée. Google Maps prend désormais en charge la Now Bar grâce à une nouvelle mise à jour déployée sur Android. Cette intégration permet d’afficher des indications de navigation en temps réel directement sur l’écran verrouillé des Samsung Galaxy sous One UI 7. L’application affiche aussi une barre de progression pour les trajets en transports en commun et des informations comme l’heure d’arrivée estimée.

Google Maps affiche la navigation en direct sur l’écran verrouillé des Galaxy S25

Actuellement, cette fonctionnalité est réservée aux Galaxy S25, seuls smartphones à bénéficier de One UI 7 dans sa version stable. Samsung prévoit toutefois d’étendre progressivement la mise à jour à d’autres modèles comme les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Une fois disponible sur plus d’appareils, cette amélioration de Google Maps facilitera l’accès aux informations de navigation sans avoir à déverrouiller son téléphone. Pour les utilisateurs, cela signifie un gain de temps et une meilleure visibilité sur leur itinéraire en un coup d’œil.

Cette nouveauté est particulièrement utile pour les trajets en transports en commun ou en voiture. Grâce à la Now Bar, il sera possible de suivre un itinéraire, voir le temps restant avant l’arrivée ou être alerté en cas de changement d’itinéraire sans quitter l’écran verrouillé. Pour en bénéficier, il suffit de mettre à jour Google Maps vers la version 25.05.01.719889437 via le Play Store. Une fois installée, cette nouvelle fonction affichera automatiquement les indications de navigation en temps réel.

https://twitter.com/theonecid/status/1884627192186835186