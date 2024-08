Utilisateurs de Windows 10, il y a une bonne nouvelle pour vous mais elle ne concerne pas tout le monde

Les derniers jours de Windows 10 vont se passer plus calmement pour de nombreux utilisateurs du système d'exploitation de Microsoft. L'entreprise a discrètement annoncé une nouvelle bienvenue.



Malgré une légère hausse dans l'utilisation de Windows 11, c'est toujours Windows 10 qui tient la tête du classement des versions les plus utilisées dans le monde. Près de 65 % des ordinateurs en sont équipés selon les chiffres de Statcounter (juillet 2024). Ce n'est pas que Windows 11 est un mauvais système d'exploitation, loin de là. Mais que ce soit par habitude, pour la compatibilité de certains logiciels, ou simplement faute de posséder PC assez puissant, beaucoup préfèrent rester sur Windows 10.

Une situation qui n'arrange pas vraiment Microsoft et la société ne ne gêne pas pour le faire savoir de manière très concrète. Pas question de faire dans la subtilité, la technique est directe : afficher régulièrement 4 ou 5 diapositives vantant les mérites de Windows 11. On peut généralement les voir après le redémarrage de la machine, même si elle n'est pas éligible à la mise à jour. D'abord testées sur un petit nombre d'utilisateurs, ces “invitations” devaient être étendues à tout le monde en avril 2024. Pourtant, il n'en est rien et pour cause : face à la grogne générale, Microsoft a fait marche arrière.

Microsoft a une bonne nouvelle pour certains utilisateurs de Windows 10

Sans prévenir, l'entreprise a mis à jour la page dédiée au déploiement global de ces publicités. “Afin de tenir compte des commentaires de nos utilisateurs, ces invitations ne débuteront plus avec la mise à jour de sécurité mensuelle d'avril 2024. Nous partagerons une nouvelle date dans les mois à venir“, peut-on lire. Soyons clairs : cela ne concerne que les éditions professionnelles de Windows 10 comme Windows 10 Pro ou Windows 10 Entreprise. Les utilisateurs de la version Home du système continueront de voir des publicités invitant à passer à Windows 11.

On ne sait pas quand les popups reviendront, mais étant donné que la fin du support de Windows 10 approche à grands pas, le sursis risque fort d'être de courte durée. Pour des raisons de sécurité ou éviter une catastrophe écologique, la firme de Redmond ne va bientôt plus avoir d'autres choix que d'insister lourdement auprès des utilisateurs récalcitrants. Quant à ceux qui envisagent de payer pour continuer à obtenir des mises à jour de sécurité, il faut attendre que Microsoft daigne enfin dire combien cela va coûter.