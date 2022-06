Une TV LED HiSense 58 pouces 4K UHD à moins de 400 euros pendant les soldes d’été

Les soldes sont toujours le bon moment pour acquérir une télévision à moindre prix. Encore faut-il se retrouver dans la multitude de références proposées pour trouver la perle rare qui cumule les qualités et qui garde un prix raisonnable.

On continue les soldes d’été chez Cdiscount avec ce téléviseur HISENSE 58BE5000F. Normalement disponible à plus de 500 euros, il vient de passer sous la barre symbolique des 400 euros. Pour un modèle 58 pouces avec une dalle 4K UHD rétroéclairée par LED, il s’agit d’une belle affaire à saisir.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Cette télévision connectée HISENSE 58BE5000F s’avère un excellent compromis pour ravir le plus grand nombre d’utilisateurs pour un prix particulièrement attractif. À moins de 400 euros, cet écran LCD rétroéclairé par LED, d’une diagonale de 147 cm, offre une résolution de 4K UHD avec un taux d’images de 60Hz. Cette TV s’octroie en plus le luxe d’être compatible HDR10+ et DTS Studio Sound. D’un point de vue connectique, elle propose 3 ports HDMI, un port audio numérique optique ainsi que 2 port USB. Elle peut se connecter en WiFi ainsi qu’en Bluetooth.

En somme, c’est ce qu’on appelle une télévision simple et efficace avec une qualité d’image impeccable, ce qui est primordial pour des écrans de cette taille.

Elle est actuellement soldée à 399,99 euros sur Cdisount.

À lire également : Accéder à tous les bons plans des soldes d'été ici.