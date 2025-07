Une saison 2 en préparation pour Obi-Wan Kenobi ?

Pas forcément prévue au départ, une saison 2 d'Obi-Wan Kenobi pourrait finalement être diffusée sur Disney+.

Obi-Wan Kenobi, sur Disney+, a été pensé comme une mini-série. Ewan McGregor, l'interprète du jedi, et Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, l'ont répété à maintes reprises. Mais après l'échec de plusieurs projets Star Wars, la plateforme de streaming vidéo est à la recherche de valeurs sûres. La saison 1 ayant été un succès et Obi-Wan Kenobi étant l'un des personnages les plus populaires de la saga, personne ne serait surpris de voir finalement arriver une saison 2.

Et cela pourrait bien être le cas. D'après le journaliste Daniel Richtman, spécialisé dans la TV et le cinéma, “une deuxième saison d'Obi-Wan Kenobi est en développement chez Lucasfilm”. Il n'élabore pas et nous n'avons donc pas plus de détails sur cette affaire. Mais s'il a visé juste, il faut s'attendre à voir débarquer une nouvelle saison d'Obi-Wan Kenobi, sur Disney+ dans quelque temps. On imagine que le tournage n'a pas encore commencé, nous en aurions autrement sans doute entendu parler. Si c'est bien le cas, il ne faut pas attendre le retour d'Obi-Wan Kenobi sur nos écrans avant 2027, au mieux.

Ewan McGregor est prêt pour une saison 2

“J’adorerais faire la deuxième saison, mais il n'y a eu aucune discussion à ce propos pour le moment. Il se passe beaucoup de choses chez Disney”, expliquait Ewan McGregor début 2024. De l'eau a depuis coulé sous les ponts. “Je n'ai reçu aucun appel de Lucasfilm ou de Disney me disant : ‘Faisons-en une autre'. Obi-Wan a été réalisé en mini-série, elle est sortie et le public l'apprécie, ce qui me réjouit énormément”, a-t-il déclaré plus récemment, en octobre dernier, précisant tout de même que l'idée d'une saison 2 n'était pas totalement écartée chez Disney.

Quelle serait l'intrigue de cette saison 2 d'Obi-Wan Kenobi ? Il n'est pas scénariste et n'a probablement pas le pouvoir d'influencer les scénaristes (même la force a ses limites), mais Ewan McGregor a confié qu'il aimerait que son personnage revête l'armure qu'il porte dans la série animée Clone Wars. Il souhaiterait aussi retrouver Hayden Christensen, interprète d'Anakin Skywalker, qui a fait une apparition dans la saison 1.