Une pénurie de voitures électriques et hybrides menace le monde, c’est imminent

Des tensions géopolitiques actuelles pourraient entraîner une vaste pénurie de voitures électriques et hybrides dans les prochaines semaines. Tous les pays sont concernés, on vous explique ce qu'il se passe.

Il arrive que des événements semblant très éloignés de nous aient pourtant des conséquences directes sur notre quotidien. Ce qui frappe l'industrie automobile mondiale en ce moment en est le parfait exemple. Pour comprendre, direction les Pays-Bas où tout commence par la création l'entreprise Nexperia. Division de la célèbre marque Philips, elle aussi néerlandaise, la société est rachetée puis revendue pour finalement atterrir dans le giron du holding chinois Wingtech en 2019.

Nexperia fabrique des semi-conducteurs. Ces petits composants se retrouvent dans beaucoup de choses : smartphones, appareils médicaux, systèmes d'énergie renouvelables, voitures… Surtout les modèles électriques en ce qui concernent ces dernières. Les véhicules propres intègrent trois fois plus de semi-conducteurs que leurs équivalents thermiques. Sans eux, ils ne fonctionnent pas. En Europe, Nexperia fournit 40 % des composants du secteur. Ou plutôt fournissait.

Pourquoi on craint une pénurie de véhicules électriques et hybrides au niveau mondial

Le 1er octobre dernier, des administrateurs européens de Nexperia saisissent le tribunal de commerce d'Amsterdam. Ils demandent la suspension du dirigeant de l'entreprise, Zhang Xuezheng. La presse néerlandaises révèle leurs craintes : que Wingtech se serve dans les caisses de Nexperia pour remplir celles de WingSkySemi, autre fabricant de semi-conducteurs fondé à Shanghaï par le holding. L'instance accepte et fait savoir que désormais, Nexperia ne pourra prendre aucune décision sans l'accord du tribunal.

La Chine répond à cette décision qu'elle considère injuste avec une décision radicale : les exportations de produits Nexperia sont bloquées jusqu'à nouvel ordre. “Personne n’avait vu venir ce risque“, explique Pierre Rochefrette, vice-président chargé des ventes chez Robert Bosch France. Il indique déjà que “plusieurs usines vont s’arrêter la semaine prochaine”. Chez les constructeurs automobiles, c'est le branle-bas de combat pour trouver des solutions. On craint cependant le pire.

L'industrie automobile est déjà impactée par la situation de Nexperia

Chez Renault par exemple, une “cellule de suivi” a été mise en place et elle est déjà active : “Nous sommes en contact quotidien avec nos fournisseurs dans leur recherche de solutions alternatives pour assurer une continuité de production“, indique l'entreprise. L'allemand Wolkswagen prévoit des interruptions de certaines usines, mais pas à cause de Nexperia. En revanche, le fabricant admet que “des répercussions à court terme ne peuvent pas être exclues“.

La présidente de la Fédération automobile allemande, Hildegard Müller, est plutôt pessimiste. Selon elle, la situation pourrait “conduire à d’importantes restrictions de production, voire à des arrêts de production, dans un avenir proche“. Même son de cloche au Japon, où l'Association des constructeurs automobiles du pays estime que “cet incident va avoir un sérieux impact sur la production de nos membres“.

Seule solution envisagée à ce stade pour sortir de cette crise en devenir : un accord diplomatique entre la Chine et les Pays-Bas. Le ministre du gouvernement néerlandais Vincent Karremans affirme que “les contacts sont intenses” avec l'Empire du Milieu. Pour tenter d'apaiser les tensions, le premier ministre Dick Schoof rappelle que le départ forcé du patron de Nexperia “n’était pas une action contre la Chine“. Une rencontre entre le ministre du commerce chinois Wang Wentao et des représentants néerlandais pourrait avoir lieu à Bruxelles dans les prochains jours.

