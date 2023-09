Des voleurs s’emparent des cartes SIM cachées dans les ascenseurs, des milliers d’immeubles paralysés

Vous ne le savez peut-être pas, mais la plupart des ascenseurs embarquent une carte SIM, qui leur permet de passer un appel d’urgence en cas de besoin. Or, ces derniers mois, ces dernières sont massivement dérobées par des voleurs, qui les utilisent pour diffuser des arnaques avec leur propre smartphone. Heureusement, une solution semble avoir été trouvée.

On connaissait le SIM swap, cette technique de piratage qui consiste à prendre le contrôle d’une carte SIM d’un smartphone pour diffuser des arnaques. On connaissait moins, en revanche, le vol de cartes SIM dans les ascenseurs. Pourtant, le phénomène a rapidement pris de l’ampleur ces derniers mois, comme le rapporte BFM, à tel point que les bailleurs n’hésitent plus à parler de « fléau ».

Il faut en effet savoir que la plupart de nos ascenseurs sont équipés des mêmes cartes SIM que nos smartphones. Ces dernières servent uniquement lorsqu’il est nécessaire de passer un appel d’urgence en cas de problème. Or, si l’ascenseur détecte que cette carte SIM est absente, il refuse complètement de fonctionner, forçant les usagers à prendre l’escalier.

Le vol de cartes SIM des ascenseurs, ce nouveau fléau

Aubervilliers, en Seine–Saint-Denis, est particulièrement touché par le phénomène. Selon l’Office public de l’habitat (OPH), 80 ascenseurs sur 150 ont été privés de leur carte SIM. De nombreux retraités et personnes à mobilité réduite se retrouvent ainsi coincées chez elles, car incapables de descendre l’escalier. « Les factures sont exorbitantes : pour un seul téléphone, on a dû payer 66 000 euros en un mois », se lamente le patron de l’OPH, qui estime à 500 000 € le coût total du préjudice.

Les voleurs utilisent en effet ces cartes SIM pour mener de nombreuses arnaques, notamment en se faisant passer pour des banques ou encore la Sécurité sociale et ainsi subtiliser de lourdes sommes d’argent à leurs victimes. Sans compter les frais engendrés par la casse au sein même de l’ascenseur, dont la plupart ne sont pas équipés de caméras qui s’avéreraient pourtant très utiles.

Néanmoins, une solution est en cours de déploiement et semble déjà porter ses fruits. Plutôt que des cartes SIM, l’OPH commence à utiliser des cartes NTM, dont la particularité est qu’elle ne fonctionne que sur un seul appareil. Une fois dans un smartphone, elle se bloque automatiquement et devient parfaitement inutile. L’OPH se félicite de voir le nombre de vandalismes baisser depuis la mise en place de cette technique.

Source : BFM TV