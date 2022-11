Une entreprise invente des bornes de recharge installées dans les trottoirs

L'entreprise Rheinmetall, un conglomérant industriel allemand spécialisé dans l'armement et l'équipement automobile, vient de présenter un nouveau concept pour les bornes de recharge publique. L'idée est simple : les intégrer directement dans les trottoirs.

Connaissez-vous le Yolocharging ? Face au manque de bornes de recharge électrique, certains utilisateurs n'hésitent plus à faire preuve “d'ingéniosité” pour faire le plein de la batterie de leur véhicule. Ainsi, dans certaines grandes villes, il n'est pas rare de voir des câbles électriques courir entre un appartement et une voiture électrique garée dans la rue. Ces fils, qui traversent parfois la voie publique, sont enroulés autour d'un balcon, d'un lampadaire ou bien sont maintenus avec du scotch ou une autre technique système D.

Pour éviter ce genre de phénomène, plusieurs acteurs de l'industrie automobile ont présenté différents concepts pour permettre aux automobilistes d'accéder facilement à des bornes en toute circonstance. Cela passe notamment par une réflexion autour du format des bornes. Une entreprise néerlandaise a notamment dévoilé son idée de borne escamotable, qui s'enfoncerait dans le sol une fois son utilisation terminée.

A lire également : L’UE veut une borne de recharge tous les 60 km d’ici 2025, la France a encore du travail

Des bornes enterrées dans les trottoirs, une idée prometteuse

Or, c'est au tour de Rheinmetall, conglomérat industriel allemand spécialisé dans l'armement et l'équipement automobile, de révéler sa vision des bornes électriques. A l'occasion d'une conférence sur la mobilité électrique, la compagnie a levé le voile sur un autre concept prometteur : des bornes installées directement dans les trottoirs. Vous l'aurez compris, le but est ici de faciliter l'accès à une borne de recharge, tout en rognant le moins possible sur l'espace public et la gêne potentiellement occasionnée pour les autres usagers de la route et de la chaussée (comme les cyclistes, les piétons, etc.).

Pour l'instant, la solution imaginée par l'entreprise allemande propose seulement une recharge lente en courant alternatif de 22 kW. Notez qu'elle a également présentée un autre prototype de borne “nomade”, dans le sens où les opérateurs pourront les retirer et les installer en quelques minutes. Ici, l'idée de est faciliter la maintenance, et de permettre aux gestionnaires de renforcer le nombre de bornes sur des zones spécifiques en cas de fortes demandes.

Pour l'heure, ces deux projets sont toujours en phase de test avant de recevoir une éventuelle approbation de la pat des autorités allemandes. Quoi qu'il en soit, si les solution de Rheinmetall sont approuvées et se démocratisent, l'Allemagne pourrait être en bonne voie pour atteindre son objectif du million de bornes installées dans le pays à l'horizon 2030. Déjà en juin 2020, le gouvernement Merkel a annoncé l'instauration d'au moins une borne électrique dans chaque station-service allemande.