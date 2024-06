Une centrale électrique portable FOSSiBOT à moins de 800€ chez GeekBuying !

Profitez de l'anniversaire GeekBuying pour vous procurer une centrale électrique portable FOSSiBOT à moins de 800€ ! À l'occasion de son 12e anniversaire, GeekBuying propose des réductions importantes sur plusieurs modèles. On vous détaille les meilleures offres ci-dessous.

Les centrales électriques portables sont devenues des alliées indispensables dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie. Ces dispositifs offrent une source d'énergie fiable lors de coupures de courant, en camping ou lors de déplacements. Capables d'alimenter divers appareils, des téléphones aux réfrigérateurs, elles assurent la continuité de nos activités. Leur utilité s'étend aux situations d'urgence, garantissant une autonomie énergétique vitale. En investissant dans une centrale électrique portable, on se prépare à affronter les imprévus et à maintenir une qualité de vie optimale, même en dehors du réseau électrique traditionnel.

Problème : elles ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Mais bonne nouvelle, à l'occasion de son 12e anniversaire, GeekBuying propose des réductions importantes sur plusieurs modèles de centrales électriques portables. En vous rendant sur le site de la marque, vous pouvez ainsi profiter de :

Jusqu’à 58 % de remise sur les centrales électriques portables FOSSiBOT

La centrale électrique portable LANPWR 2200PRO est un dispositif polyvalent et essentiel pour optimiser la consommation d'énergie domestique. Sa simplicité d'installation est un atout majeur : il suffit de la brancher à une prise standard, sans nécessiter l'intervention d'un électricien. En intégrant des panneaux solaires fixés sur le balcon, elle permet de produire et de consommer de l'électricité de manière autonome, sans travaux ni démarches administratives complexes.

Un autre avantage notable est la réduction des factures d'énergie. Grâce à son système de stockage photovoltaïque, la LANPWR 2200PRO permet de réaliser des économies jusqu'à 3,5 fois supérieures par rapport aux systèmes solaires domestiques sans batteries. En cas de coupure de courant, elle assure une alimentation d'urgence avec une puissance continue de 2200W et un pic à 4400W, suffisamment pour alimenter les appareils essentiels de la maison. Sa batterie LiFePO4 d'une capacité de 2048Wh garantit une autonomie prolongée et une durée de vie de plus de 3500 cycles.

La centrale est également équipée d'une application intelligente qui permet de surveiller en temps réel la production et la consommation d'énergie. Le micro-onduleur ajuste la distribution d'électricité à chaque appareil et stocke l'excédent pour une utilisation optimale. En somme, la LANPWR 2200PRO représente une solution efficace et durable pour gérer l'énergie domestique tout en réalisant des économies substantielles.

La centrale électrique portable FOSSiBOT F2400 se distingue par sa capacité impressionnante de 2048Wh et sa puissance de sortie de 2400W, permettant d'alimenter une large gamme d'appareils, des cuisinières électriques aux réfrigérateurs. Dotée de trois prises AC, de six ports USB et de quatre sorties DC, elle offre une polyvalence exceptionnelle pour répondre à divers besoins énergétiques.

L'un des principaux avantages de la F2400 est sa technologie d'onduleur bidirectionnel, qui permet une recharge ultra-rapide. Avec une capacité de recharge de 1100W, elle peut atteindre 80 % de charge en seulement 80 minutes et une charge complète en moins de deux heures. En combinant la charge solaire et l'alimentation secteur, la puissance de charge peut atteindre jusqu'à 1600W, permettant une recharge rapide et efficace en 90 minutes.

La F2400 propose également trois méthodes de recharge : par prise murale, par panneau solaire et par chargeur de voiture, offrant une grande flexibilité. Le cadran de réglage de la puissance d'entrée permet de contrôler la vitesse de charge, optimisant ainsi la durée de vie de la batterie et protégeant les appareils connectés.

La batterie LiFePO4 de 2048Wh assure plus de 3500 cycles de charge, garantissant une longue durée de vie. De plus, la F2400 est équipée d'une lumière LED intégrée pour les urgences, d'une conception résistante à la poussière et à l'eau, et de poignées robustes pour une portabilité facilitée.

La centrale électrique portable FOSSiBOT F3600 est une solution énergétique puissante et polyvalente, idéale pour les besoins domestiques et extérieurs. Dotée d'une batterie LiFePO4 de 3840Wh, elle offre une puissance de sortie de 3600W et peut alimenter jusqu'à 13 appareils simultanément grâce à ses multiples ports, y compris des ports PD, QC 3.0, AC et DC.

Sa technologie de recharge rapide est remarquable : avec une entrée simultanée de 2200W AC et 2000W solaire, elle se recharge complètement en seulement 1,5 heure. Cette performance est assurée par un onduleur bidirectionnel et un cadran de réglage intelligent de la puissance d'entrée.

Le F3600 est également conçu pour la portabilité et la commodité. Il est équipé de roues industrielles et d'une poignée extensible, permettant un transport facile. De plus, il dispose d'une lampe torche amovible et d'une LED intégrée, pratiques pour les explorations nocturnes et les situations d'urgence. Un sac de rangement pour les câbles est inclus pour une meilleure organisation.

Et pour ceux qui recherchent une solution écologique, les offres combinées de la FOSSiBOT F3600 avec un ou deux panneaux solaires FOSSiBOT SP420 420W offrent une recharge solaire efficace. Ces stations permettent une utilisation prolongée en extérieur, fournissant une énergie propre et renouvelable. Les panneaux solaires inclus garantissent une recharge rapide et fiable, rendant ces offres idéales pour les aventures en plein air ou les situations où l'accès au réseau électrique est limité.

Anniversaire GeekBuying : profiter de promotions sur tout le site

Pour célébrer son 12e anniversaire, GeekBuying propose une série de promotions attractives. À cette occasion, plusieurs codes promo sont disponibles pour bénéficier de remises significatives sur vos achats :

12ANNIE1 pour 50€ de remise tous les 550€ d’achat

pour 50€ de remise tous les 550€ d’achat 12ANNIE2 pour 25€ de remise tous les 300€ d’achat

pour 25€ de remise tous les 300€ d’achat 12ANNIE3 pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat

pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat 12ANNIE4 pour 10€ de remise tous les 100€ d’achat

pour 10€ de remise tous les 100€ d’achat 12ANNIE5 pour 5€ de remise tous les 50€ d’achat

De plus, des remises supplémentaires sont disponibles pour les paiements effectués via PayPal ou par carte de crédit/débit :

5€ de remise supplémentaire dès 200€ d'achat

10€ de remise supplémentaire dès 400€ d'achat

20€ de remise supplémentaire dès 700€ d'achat

Ces offres permettent aux clients de réaliser des économies substantielles sur une large gamme de produits technologiques. Que vous cherchiez des gadgets, des appareils électroniques ou des accessoires, c'est l'occasion idéale pour faire de bonnes affaires. Ne manquez pas cette opportunité de célébrer avec GeekBuying et de bénéficier de ces offres exclusives avant la fin des promotions.

