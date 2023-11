Une carte graphique Nvidia RTX modifiée utilise du diamant, voici pourquoi c’est révolutionnaire

Diamond Foundry, une entreprise connue pour son utilisation innovante des diamants, pourrait être sur le point de révolutionner le monde des cartes graphiques. On vous explique.

La récente expérimentation de l’entreprise Diamond Factory consiste à utiliser des diamants pour réguler la température des GPU Nvidia haut de gamme, et les résultats sont tout simplement stupéfiants : le triplement des performances par rapport aux matériaux de fabrication standard, comme le rapporte le Wall Street Journal (WSJ).

Bien que la référence spécifique de la carte graphique utilisée reste confidentielle, les implications de cette révélation sont monumentales. Si elle est confirmée, elle pourrait signifier que l’entreprise est parvenue à créer la carte graphique la plus rapide au monde.

Les diamants pourraient révolutionner l’industrie des cartes graphiques

Le maintien de températures optimales pour les puces, que ce soit des processeurs ou des cartes graphiques, a longtemps été l’un des points les plus importants en matière d’innovation. Pour faire entrer plus de puissance dans des espaces plus réduits, l'industrie doit mettre au point des méthodes de refroidissement efficaces, et c’est exactement ce que Diamond Foundry s’est attelé à faire.

L’entreprise a donc présenté la première plaquette de diamant monocristallin de 100 mm au monde, qui est l'aboutissement d'un projet vieux de 30 ans. Grâce à la technologie de l'hétéroépitaxie, Diamond Foundry a réussi à créer « des diamants monocristallins sur des substrats évolutifs ».

L'ambition de Diamond Foundry va d’ailleurs au-delà du simple refroidissement ; elle vise à réduire la densité des défauts dans les plaquettes de diamant afin de libérer tout le potentiel de refroidissement. L'entreprise affirme que l'efficacité de refroidissement du diamant est 17 200 fois supérieure à celle du silicium et 60 fois supérieure à celle du carbure de silicium.

Tandis que Diamond Foundry explore l'intégration des plaquettes de diamant dans la conception des puces, le géant de la technologie Intel poursuit une autre voie, en optant pour des substrats en verre. Contrairement à l'effet de refroidissement direct des diamants, la solution en verre d'Intel vise à améliorer l'efficacité et la communication entre les différentes puces.

Compte tenu du prix très élevé du diamant, il est probable que cette technologie ne voit jamais le jour dans des produits destinés au grand public, mais il serait intéressant de la voir arriver sur des GPU spéciaux destinés aux professionnels. Il reste maintenant à voir si l’entreprise publiera ou non des benchmarks de sa carte graphique personnalisée. En attendant, tous les yeux sont tournés vers les prochaines RTX 5090 de Nvidia, qui promettent comme toujours de battre des records de performances.